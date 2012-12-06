Milyoner yazılımcı McAfee GPS'i açık unuttu, tutuklandı

Güvenlik yazılımı şirketi McAfee şirketinin kurucusu John McAfee, cinayet soruşturması için arandığı Belize’den kaçarak geldiği Guatemala’da tutuklandı. Belize hükümeti tarafından öldürülmek istendiğini öne sürerek izini kaybettirmeye çalışan McAfee’nin, iki gün önce Guatemala’da akıllı telefonla çektirdiği bir fotoğrafla yerini yanlışlıla ifşa ettiği öne sürülmüştü.

Milyoner yazılım geliştiricisi ve iş adamı John McAfee, geçtiğimiz ay komşusunun öldürülmesinin ardından kayıplara karışmıştı. Orta Amerika ülkesi Belize’de lüks bir yaşam süren McAfee, Belize hükümetiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle öldürülmek istendiğini, komşusunu öldüren kişilerin de aslında kendisini hedef alan hükümete bağlı kişiler olduğunu öne sürmüştü.

Yaklaşık bir aydır firarda olan McAfee, Vice gazetesinden iki gazeteci ve sevgilisiyle Guatemala’ya kaçmış, burada iPhone 4S ile çekilen fotoğrafın GPS ayarını kapatmayı unutunca, yerini neredeyse ortaya çıkarmıştı. McAfee, lokasyon bilgilerini ifşa eden fotoğrafın internete konmasından iki gün sonra yakalandı.

Guatemala İçişleri Bakanı Mauricio Lopez Bonilla, AP haber ajansına yaptığı açıklamada, 67 yaşındaki McAfee’nin ‘Guatemala’ya izinsiz girdiği için’ gözaltına alındığını belirtti. Bir otelde gözaltına alındığı ifade edilen McAfee, yasadışı göçmenlerin tutulduğu bir merkeze götürüldü.



Amansız kaçış



McAfee, komşusu Gregory Faull’un 11 Kasım’da evinde ölü bulunmasının ardından ortalıktan kaybolmuştu. Ambergris Caye adasında işlenen cinayetin birkaç gün sonrasında Wired dergisine verdiği röportajda, “Belize hükümetinin kendisini ülkede istemediğini, kendisini öldürmek için gelen silahlı kişilerin yanlışlıkla komşusunu öldürdüğünü, eğer yakalanırsa öldürüleceğini” öne sürdü.

Firarda olmasına rağmen internetten bir türlü kopamayan McAfee, Twitter’dan ve blog sayfasından mesaj atmaya devam etti, hatta YouTube’a bir videolu röportajı kondu. McAfee’nin en büyük hatalarından biri, iki gün önce yanındaki gazetecilerle çektirdiği ve internete konan fotoğrafın yerini ifşa etmesi oldu. Her ne kadar fotoğraf çekildiğinde Guatemala’da olduğu zaten bilinse de, McAfee yasadışı olarak ülkeye giriş yaptığını resmileştirdi.

Polisin gözaltına aldığı McAfee’nin, beyaz saçlarını kestane rengine boyadığı dikkat çekti.



Şimdi ne yapacak?



McAfee, 20 yaşındaki Belizeli kız arkadaşı Samantha Venagas ve avukatı Telésforo Guerra ile birlikte. Guatemala hükümetinden sığınma talep edeceğini belirten McAfee’nin avukatı Guerra, Guatemala Yüksek Mahkemesi önünde yaptığı açıklamada, müvekkilinin Belizeli yetkililere ödeme yapmayı reddettiği için eziyet gördüğünü öne sürdü.

1994 yılından bu yana kendi ismini taşıyan şirketi sattıktan sonra emekliye ayrılan McAfee, ilk olarak yoga terapisinden geçti. Milyoner yazılımcı, daha sonra ABD’nin New Mexico eyaletinde hafif uçak hobisini hayata geçirmek için bir tesis kurdu.

Belize’nin Ambergris Caye adasına dört yıl önce taşınan McAfee, özellikle köpeklerinin komşulara verdiği rahatsızlık nedeniyle yerel halk ile kavgalıydı. 9 Kasım günü tüm köpekleri öldürülen McAfee, köpeklerini öldüren kişilerin daha sonra kendisi için geldiğini ancak yanlışlıkla komşusunu öldürdüğünü öne sürdü. Belize polisi iddiaları reddetmişti.