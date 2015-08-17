Milyoner mudi sayısı 6 ayda 9 bin kişi arttı

Hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan mudilerin banka hesaplarındaki parası 550 milyon lirayı geçti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yapılan derlemeye göre, 2015 Haziran sonu itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan 86 bin 177 mudi bulunuyor. Bu mudilerin banka hesaplarındaki meblağ ise 550 milyar 434 milyon 710 bin liraya denk geliyor.

Aynı dönemde Türkiye'de banka hesap sayısı Haziran sonu itibarıyla 61 milyon 827 bin 822 oldu. Bu rakam 2014 Aralık sonunda 59 milyon 238 bin 929 idi. Buna göre 6 aylık süre zarfında hesap sayısı 2 milyon 588 bin 893 daha arttı.

6 ayda milyonerlere 8 bin 967 kişi daha ekledi

Haziran sonu itibarıyla bankalardaki 61 milyondan fazla hesabın 58 milyon 690 bin 830'unu hesabında 10 bin liraya kadar bakiye bulunan mudiler, 4 milyon 436 bin 650'sini 10 bin ile 50 bin lira olanlar, 1 milyon 947 bin 714'ünü 50 bin ile 250 bin lira olanlar, 370 bin 67'sini 250 bin ile 1 milyon lirası olanlar, 86 bin 177'sini de 1 milyon lira ve üzeri olanlar oluşturuyor.



Hesabında 1 milyon lira ve üzeri bulunan mudi sayısı Haziran 2015 itibariyle 86 bin 177'ye çıktı. Bu rakam 2014 Aralık itibarıyla 77 bin 210 idi. Buna göre, ilk yarıda milyoner sayısı 8 bin 967 kişi daha artmış oldu.