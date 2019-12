Milyon dolarlık avukatlar

T24 - Enerji Bakanlığı, Libananco davasındaki avukatlarına yaklaşık 11 milyon dolar ödüyor. Uzanların ise avukatlarla 10 milyar dolarlık davanın yüzde 25’ine anlaştığı öğrenildi.





Milliyet gazetesinin haberine göre; Uzanlara ait olduğu ortaya çıkan Kıbrıs Rum Kesimi’nde kurulu Libananco şirketi, yüzde 60’ına sahip olduğunu öne sürdüğü ÇEAŞ ve Kepez Eletrik’in imtiyaz sözleşmelerini iptal eden Enerji Bakanlığı aleyhine açtığı 10.1 milyar dolarlık tazminat davası avukatların savaşına sahne oluyor.



Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı’nın savunmasını başında Aydın Coşar’ın bulunduğu Coşar Hukuk Bürosu, ABD’de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP avukatlık bürosuyla anlaştı. Freshfield, 12 firma arasından seçildi.



Dava için yabancı avukatlık bürosu arayan Enerji Bakanlığı toplam 12 teklif aldı. Teklif veren üç yabancı avukatlık bürosu yerli ortak olarak Coşar Avukatlık Bürosu ile çalışacaklarını beyan etti. Bunların arasında Coşar’ı yerli ortak olarak teklif eden Freshfields Bruckhaus Deringer LLP avukatlık bürosu seçildi.





‘Her şey dahil’ anlaştılar



Libananco davasında avukatlık hizmeti için yapılan ödeme miktarı ise 23 Aralık 2008 tarihi itibariyle 10 milyon 929 bin 431 dolar olarak açıklandı. Yapılan ödemeye yerli ve yabancı avukatların çalışma ücretleri, uzman ve bilirkişi ücretleri, duruşmalar ve toplantılar için yapılan her türlü masraf ve vergileri de dahil.



İngiltere’nin Magic Circle adlı lider hukuk firmaları arasında yer alan Frehfields Bruckhaus Deringer, kar açısından dünyanın en büyük üçüncü uluslararası hukuk şirketi.



Merkezi Londra’da olan şirketin dünya çapındaki 27 bürosunda toplam 2 bin 500 avukat görev yapıyor. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nın da hukuk danışmanı olarak seçilen şirketin 2000 yılında Deringer Tessin Herman Sedemund ve Bruckhauss Westrick Heller Löber hukuk şirketleriyle birleşmesi, İngiliz Financial Times gazetesince “Avrupa’nın yasal hizmetlerini yeniden yapılandıran en önemli birleşme” olarak tanımlanmıştı. Şirketin Türkiye’de bürosu bulunmuyor.





Kartal, kurt, kobra



Libananco davasını ise Crowell&Moring LLP avukatlık bürosuna bağlı ve “köpekbalığı” lakaplı Stuart Newberger açtı. Paris’te Hakan Uzan, Cem Uzan ve Ali Cenk Türkkan’ın çapraz sorgusu yapılırken, Newberger’e “kartal” lakaplı Cliff Elgarten, “kurt” lakaplı George Ruttinger ve “kobra” lakaplı Beju Basami eşlik etti. Merkezi New York’ta olan ve ABD’nin en iyi 100 hukuk şirketi arasında yer alan Crowell&Morning LLP, iş hukuku konusunda uzman. Antitröst, kurumsal ve fikri mülkiyet hakları ile ticari davaların aralarında olduğu 40 ayrı konuda davalara bakan C&M, aynı zamanda uluslararası ticaret ve yatırım danışmanlığı hizmetleri de veriyor. 1979 yılında kurulan şirket, Fortune 50 şirketlerinden yeni kurulan şirketlere kadar birçok farklı kesimden müşterilere hizmet veriyor.





8 büro, 500 avukat



ABD dışında Londra ve Brüksel’deki 8 bürosunda toplam 500 avukatın görev yaptığı şirketin aldığı en ünlü davalardan biri de Pakistan’ın Libya’ya Pan Am uçağı nedeniyle 1986’da açarak 10 milyar dolar tazminat talep ettiği dava. Şirketin Türkiye’de bürosu bulunmuyor.



Şirketin Libananco ile yüzde 25 üzerinden anlaşma yaptığı belirtiliyor. Tahkim kurulunun kararının Libananco lehine çıkması halinde kazanacağı 10.1 milyar doların yüzde 25’i olan 2.5 milyar dolar kazanacağı ifade ediliyor.





Uzan tarafı



Crowell&Moring LLP hukuk şirketi



Stuart H. Newberger: Crowell&Moring LLP hukuk şirketinin ünlü avukatlarından Stuart Newberger, Washington bürosunda görev yapıyor. “Uluslararası Anlaşmazlık Çözümü” çalışma grubunun başkan yardımcılığını yürüten Newberger, özel ticari faaliyetler, kamu politikası ve Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası kurumların yer aldığı davalar başta olmak üzere devletlerarası tahkim davalarında uzmanlaşmış.



Cliffton S. Elgarten: Şirketin Washington ofisi avukatlarından Cliffton S. Elgarten, ticari anlaşmazlıklar konusunda uzman. Son yıllarda özellikle iflas eden şirketlerin avukatlığını üstlenen Elgarten, 2008 yılında 1.6 milyar dolarlık ünlü finans kuruluşu Enron Credits Recovery Corporation iflası davasında da şirketin avukatlığı görevindeydi.



George D.Ruttinger: Washington Crowell&Moring LLP avukatlarından George D. Ruttinger, birçok karmaşık ulusal ve uluslararası davanın avukatlığını üstlendi. Ruttinger, ünlü Amerikan gazetelerinden Washington Magazine’e göre “şehrin en iyi savunma avukatlarından biri”.





Enerji Bakanlığı tarafı



Freshfields Bruckhaus Deringer hukuk şirketi



Brian King: Freshfields Bruckhaus Deringer firmasının New York ofisinde tahkim bölümünde çalışan Brian King, uluslararası yatırım ve ticaret tahkim davalarında danışman ve avukat olarak rol aldı. Tahkim konusunda Hollanda’da birçok üniversitede ders veren King, Türk hükümetinin Enerji Anlaşması kapsamındaki üç tahkim anlaşmasında 20 milyar doları aşan tazminatla suçlandığı davada da danışmanlık görevi yaptı.



Jan Paulsson: Freshfields Bruckhaus Deringer hukuk şirketinin uluslararası tahkim ve uluslararası kamu hukuku bölümleri başkan yardımcısı Jan Paulsson, yüzlerce uluslararası tahkim davasında yer almış deneyimli bir avukat. Eğitimini Harvard, Yale ve Paris Üniversitesi’nde tamamlayan Paulsson, London School of Economics’te de konuk profesör olarak dersler verdi. İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve İsveççe konuşan Paulsson, aralarında Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Dünya Bankası İdari Mahkemesi ve Hague Geçici Tahkim Mahkemesi’nin de bulunduğu birçok üst mahkemenin yönetim kadrosunda görev yaptı.



Lucy Reed: Freshfields Bruckhaus Deringer’ın Küresel Tahkim Bölümü Başkan Yardımcısı Lucy Reed, uluslararası ticari tahkim başta olmak üzere yatırım anlaşmazlıkları konusunda uzman bir avukat. Özel ve kamu kurumlarına danışmanlık hizmeti de veren Reed, aynı zamanda aralarında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin de bulunduğu birçok mahkemede hakem pozisyonunda görev yapıyor. ABD Odalar Birliği’nin 7 uluslararası tahkim avukatından ve “12 Lider Tahkim Avukatı”ndan biri olan Reed, 2001 yılından beri Hague Uluslararası Hukuk Akademisi’nde uluslararası hukuk dersleri veriyor. Kore Yarımadası Enerji Geliştirme Organizasyonu’nın ilk avukatı olan Reed, ayrıca birçok uluslararası davada ABD hükümetinin hukuk danışmanı olarak görev yaptı.





Coşar Avukatlık Bürosu



Aydın Coşar: Aydın Coşar, terör örgütü El Kaide’ye finansal destek sağladığı iddiasıyla Birleşmiş Milletler ve ABD’nin “Küresel Teröre Destek Verenler” listesinde adı bulunan Suudi Arabistanlı Yasin El Kadı’nın avukatı olarak tanınıyor. Bir dönem El Kadı ile BİM şirketini kuran Cüneyd Zapsu’nun da avukatlığını yürüten Coşar, Libananco davası ihalesine katılan 12 yabancı hukuk bürosunun Türk ortak olarak çalışmak istediği isim olarak belirlenmişti. Davanın açılmasından bu yana Enerji Bakanlığı avukatlığını yürütüyor.