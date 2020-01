Milyarlık patrona 'iş göremez' raporu

Medya patronu Rupert Murdoch'un, kendi medya imparatorluğunu yönetme yeterliliğine sahip olmadığı yönünde bir rapor hazırlandı. Raporda, "Murdoch önemli bir uluslararası şirketi yönetme yeterliliğine sahip değil" denildi.

İngiliz parlamentosundaki partiler arası Kültür, Medya ve Spor Komitesi tarafından hazırlanan raporda, Murdoch'ın kendi şirketine bağlı bulvar gazetesi "News of the World"un telefon dinleme olayının boyutları hakkında parlamentoyu yanılttığı belirtildi.

Murdoch konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda sürekli olarak "News of the World" adlı bulvar gazetesinde telefon dinlemelerin yaygın bir şekilde yapıldığını savunarak gazete çalışanlarını kendisini bu konuda bilgilendirmemekle suçluyordu.

Murdoch'un bu iddialarının doğru olması durumunda bunun, ''kendi şirketlerinde olanları görmezden geldiği ve olanlara kasti bir körlük içinde hareket ettiği'' anlamına geldiği kaydedilen raporda, ''Bu nedenle, Rupert Murdoch'ın önemli bir uluslararası şirketi yönetme yeterliliğine sahip olmadığı sonucuna vardık'' ifadesine yer verildi.

İngiliz parlamento komitesinin İşçi Partili üyesi Tom Watson, raporun hazırlanması kararının ittifakla alınmadığını söyledi. Murdoch'un kınanmasına karşı çıkan Muhafazakar Parti milletvekili Louise Mencsch de komitedeki fikir ayrılığının parti siyasetinden kaynaklandığını belirtti.

'Örtbas etmeyi tercih ettiler'

11 milletvekili tarafından hazırlanan raporda, Murdoch'a ait News Corp. adlı medya şirketinin gazete bölümüne bağlı News International'ın kasten yolsuzluğa ilişkin delili görmezden geldiği, hasır altı ettiği ve yapılan kanuna aykırı uygulamayı ortaya çıkarma çabalarını boşa çıkardığı vurgulandı.

Milletvekilleri, cinayete kurban giden İngiliz öğrenci Milly Dowler'ın sesli mesajlarının bulvar gazetesince dinlendiğinin anlaşılmasının ardından gün ışığına çıkan telefon dinlenmesi skandalı boyunca News International'ın yaklaşımının ''kanuna aykırı uygulamayı ortaya çıkarmak yerine örtbas etmek'' şeklinde olduğu belirtildi.

'Parlamentoyu yanılttılar'

Buna karışılık komite üyelerinin ittifakla, New International sorumlularının "News of The World" adlı bulvar gazetesince yapılan telefon dinlemelerin boyutlarına ilişkin sahip oldukları bilgiler konusunda yanlış ifade vererek İngiliz parlamentosunu yanılttığı konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

Siyasi gözlemciler milletvekillerinin bu son derece az rastlanan kınama yazısının genellikle milletvekillerinden şahsen özür dilemeyi gerektirdiğinin altını çizdi.

Murdoch, ünlülerin ve aralarında Dowler'ın da bulunduğu suç kurbanlarının sesli mesajlarının dinlenmesine ilişkin skandalın ortaya çıkmasının ardından 168 yıldan beri yayın hayatında bulunan bulvar gazetesini Temmuz 2011'de kapatmıştı.