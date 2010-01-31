Milyarderin yeni oyuncağı

T24 - İngiliz milyarder Sir Richard Branson'ın kendi havayolu şirketi, cep telefonu şirketi, lüks restoranları hatta Karayipler'de bir adası olabilir. Ama bütün bunlar yeni bir oyuncak edinmesine engel değil.





Branson yeni oyuncağı sualtı uçağını anlattı.



Necker Nymph adlı 415 bin sterlin (660 bin dolar kadar) değerindeki prototip denizaltı 130 fit derinliğe dalabiliyor. Branson, günün birinde 35 bin fit derinlikleri de keşfetmeyi umuyor.



Branson ayrıca Nymph'i kendisine ait olan Necker Adası açıklarında konuklarına da kiralayacak.



Su altında bir uçak gibi giden araç, bir pilot ve iki ziyaretçi ile derinlerde iki saatlik bir gezi yapabiliyor.



Konuklar oksijenli dalış eğitimi aldıktan sonra yunuslarla birlikte yüzüp, balinaları takip edebilecek ve derinlerdeki güzellikleri yakından görebilecekler.



Böylesine eşsiz bir tecrübenin elbette bir bedeli var.



Nymph'i bir haftalığına kiralamanın maliyeti 25 bin dolar.



Lüks denizaltı, savaş uçağı teknolojisine sahip ve bir joystick ile yönlendiriliyor. Nymph, su altına inmek için çoğu denizaltıdan farklı olarak kanatlarındaki bir mekanizmadan yararlanıyor.



Hawkes Ocean Technologies'in başkanı Graham Hawkes tarafından tasarlanan ve yapılan Nymph, bu türden ilk cihaz.



Branson'ın yeni oyuncağı 20 Şubat'ta elinde olacak.











