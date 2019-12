Milyarderin şirketlerine el kondu

Karayib Denizi'nde 8 ada ekonomisinin mali yönetimi Doğu Karayib Merkez Bankası, Stanford'un Antigua and Barbuda'daki bankası "Bank of Antigua"ya, hesap sahiplerinin, "banka için ciddi likidite sorunu yaratacak olağan dışı ve önemli miktarda fon çekmeleri" nedeniyle el koyduğunu açıkladı.Antigua ve Barbuda banka düzenleyici kurumu da "Stanford International Bank (SIB)" ve "Stanford Trust Company"e el koymak için bir yediemin atadı.Bu arada Karayib Denizi'nde, Stanford'un küresel yönetim kompleksi inşa etmeyi planladığı ABD Virgin Adaları yetkilileri, Stanford'un şirketinin vergi teşviki programından yararlanmasını durdurdu.Öte yandan SEC sözcüsü Kevin Callahan, Stanford ile SIB'nin baş mali işler görevlisi James Davis ve Stanford'un bir şirketinde yönetici olan Laura Pendergest-Holt'un pasaportlarını teslim ettiklerini söyledi.Teksaslı iş adamına ait ve merkezi Houston'da bulunan Stanford Financial Group'a atanan yediemin, grubun müşteri hesaplarının, yasal iddialar belirleninceye kadar dondurulduğunu açıkladı.Venezuela hükümeti de Stanford'un ülkede el konulan Stanford Bank Venezuela yöneticilerinin Venezuela'yı terk etmesini yasakladı.Venezuela Maliye Bakanlığı, bankanın mali durumunun iyi olduğunu, ancak Stanford skandalının hızla büyümesi yüzünden nakdinin hızla azaldığını bildirdi.Venezuela hükümeti bankayı açık artırmayla satmayı planlıyor. Bankacılık düzenleme kurumları Venezuela'da, vatandaşlarının, Stanford'un offshore şirketlerine 2 milyar dolardan fazla para yatırdığını tahmin ediyorlar. Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in yönetimindeki ülkede paralarının güvende olmadığını düşünen varlıklı kişiler ile orta sınıfa mensup kimseler Stanford'a yatırım yaptılar.Uyuşturucu bağlantısı araştırılıyorOrta Amerika ülkesi Ekvador'un başkenti Quito'da da polis, Stanford Financial Group'a ait bir binaya baskın düzenlendi.Stanford'a ait iki şirkete el konulan Ekvador'da kara para aklama suçlarını soruşturan savcı Mauricio Garrido, baskının, Teksaslı işadamı Stanford'un el konulan şirketleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında düzenlediğini belirtti.Stanford'un faaliyetlerinin durdurulduğu Peru'da da Stanford Financial Group'un bu ülkedeki biriminin kara para aklamaya karışıp karıştırmadığına ilişkin soruşturma başlatıldı. Peru'da ayrıca Stanford'un muhtemel uyuşturucu trafiği bağlantısı inceleniyor.Teksaslı işadamı hakkındaki skandal, spor dünyasını da etkilemiş gözüküyor.Kriket, golf ve polo sporlarına sponsorluk yapan Stanford'un hakkındaki dolandırıcılık suçlamaları üzerine İngiltere ve Galler Kriket Yönetim Kurulu (ECB), Stanford'un şirketleriyle yaptıkları sözleşmeleri iptal ettiğini açıkladı.ECB Başkanı David Collier yaptığı açıklamada, "ECB, Stanford organizasyonuna ve personeline bu hafta başında yöneltilen suçlamalar nedeniyle şoke oldu" dedi.SEC, salı günü, Antigua ve Barbuda adasında kayıtlı SIB aracılığıyla, Stanford ve iki yöneticisi hakkında 8 milyar dolar tutarında banka mevduat sertifikaları vasıtasıyla dolandırıcılık yapmak iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.ABD, Latin Amerika ve Avrupa'da yatırımları bulunan Stanford hakkındaki soruşturmanın başlamasıyla birlikte, Latin Amerika ülkeleri ile Meksika ve Panama'da, Stanford ile bağlantılı şirketler mercek altına alındı.Federal ajanlar bu hafta Miami, Houston ve diğer ABD kentlerinde Stanford'a ait şirketlerin bürolarına baskın düzenledi. Stanford'un defterlerinin İngiltere'de denetlendiği haberleri üzerine İngiltere Ağır Mali Suç Masası (SFO) bu kişinin muhtemel İngiltere bağlantısını incelemeye başladı.Forbes dergisine göre geçen yıl kişisel serveti 2,2 milyar doları bulan Stanford'a ait SIB'nin 131 ülkede 30 bin müşterisi bulunduğu ve varlıklarının 8,5 milyar dolar olduğu, şirketin yönetimindeki varlıkların toplamının ise 50 milyar doları bulduğu ifade ediliyor.Allen Stanford ile geçen yıl aralık ayında "Ponzi Oyunu" vasıtasıyla 50 milyar dolar dolandırmak suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Bernard Madoff arasında benzerlik kuruluyor. Stanford, hakkındaki dolandırıcılık suçlamasına rağmen, şimdiye kadar gözaltına alınmadı.