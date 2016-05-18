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Ekonomi

Milyarder yatırımcı Buffett, 1 milyar dolarlık Apple hissesi aldı

Dünyanın en zenginleri arasında bulunan Warren Buffett'in Apple'dan hisse almış olması, şirketin prestiji açısından önemli görülüyor

18 Mayıs 2016 00:18

ABD'li yatırımcı Warren Buffett, geçen yıl hisse fiyatları yüzde 30 değer kaybeden teknoloji devi Apple'ın 9.81 milyon hissesini (1 milyar dolar değerinde) satın aldığını açıklandı.

Buffett'in yatırım şirketi olan Berkshire Hathaway bu satın almayla, Apple'daki 56. en büyük yatırımcı konumuna geldi.

Teknoloji hisselerine yatırım yapmayı pek tercih etmeyen 85 yaşındaki Buffett'ın Apple'dan hisse almış olması, şirketin prestiji açısından önemli görülüyor. Açıklamanın ardından Apple hisseleri günü yüzde 3.7'lik artışla kapatarak 93,88 dolara yükseldi.

Apple iPhone satışlarındaki düşüş nedeniyle 2016 yılının ikinci çeyreğinde gelirlerinin yüzde 13 düşüş gösterdiğini açıklamıştı.

Nisan ayı sonunda milyarder yatırımcı Carl Icahn, Apple'daki 53 milyon hissesinin tümünü yaklaşık 2 milyar dolara satmıştı.

Dünyanın en değerli şirketi olan Apple, geçen hafta kısa bir süreliğine bu ünvanı Google'ın çatı şirketi Alphabet'e kaptırmıştı.

Yatırımcılar iPhone satışları düşmüş olsa da Apple'ın "perde arkasında" araştırma ve ürün geliştirmeye devam ettiğini, bu ürünler piyasaya çıkınca şirketin değerinin de yeniden artacağını belirtiyor.

 

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