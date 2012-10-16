ABD'li milyarder Koch Kardeşler: Obama'ya oy vereni işten atarım

ABD'de aşırı sağcı "Çay Partisi"nin en önemli destekçileri arasında yer alan milyarder Koch Kardeşler, Obama'ya oy veren çalışanlarını işten atmakla tehdit etti.

ABD'de aşırı sağcı "Çay Partisi"ne önemli mali destek sağladığı iddia edilen David H. Koch ve Charles G. Koch kardeşler, 50 bin çalışanına bir mektup göndererek, 6 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti başkan adayı Barack Obama'ya oy vermemesini istedi.

Amerikan dergisi "In These Times"ta yer alan haberde, Georgia Pacific şirketlerinin sahibi milyarder kardeşler David H. Koch ve Charles G. Koch, çalışanlarına gönderdikleri mektupta, "Demokrat Parti'ye oy vermeleri halinde, 50 bin çalışanımızdan bazıları yaptırımlarla karşılaşabilirler" denildiği söylendi.

Koch Kardeşler, çalışanlarına gönderdikleri mektupta, Cumhuriyetçi Parti adayı Mitt Romney'den ise, övgüyle söz ettiler.

Koch Şirketler Grubu Başkanı Dave Roberstson imzalı mektupta, Demokratların yeniden seçimleri kazanması halinde, gaz ve benzin fiyatlarının artacağı, enflasyonun dizginlenemeyeceği ve daha birçok ekonomik sıkıntının baş göstereceği iddia edilerek, 50 bin çalışana çağrıda bulunuldu. "Politik görüşünüzden bağımsız hareket ederek, Demokratlara oy vermeyin" denildi.

Geçtiğimiz eylül ayında Koch Kardeşler'in şirketi Georgia Pacific'te çalışan sendikalı işçiler Demokrat Parti'den senatör adayı olan Arnie Roblan'la fotoğraf çektirdi. Fotoğrafta arka kısımda "Georgia Pacific"in logosu da görünüyordu. Söz konusu mektubun yayınlanmasının ardından çalışanlar, işten kovulma korkusu yaşadıklarını açıkladı.

Koch Kardeşler dışında Florida merkezli Westgate Resorts şirketinin sahibi milyarder David Siegel da, 7 bin çalışanına gönderdiği mektupta seçimi Obama'nın kazanması halinde, sıkıntılı bir döneme girebileceklerini belirtti.

ABD'nin en zengin işadamlarından olan David H. Koch ve Charles G. Koch aşırı muhafazakar dünya görüşleriyle tanınıyor. Koch Kardeşler, aşırı sağcı "Çay Partisi"nin ABD siyasetinde etkili olması için milyonlarca dolar yardımda bulunuyor.