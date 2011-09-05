Milyar dolarlık kömür dosyası kül mü oldu?

T24 - Gündeme 'kömür yolsuzluğu' olarak gelen milyar dolarlık dosyanın Ankara Adliyesi'nde sümenaltı edildiği iddiası gündeme geldi.





Radikal gazetesinin haberine göre, Kamunun 1 milyar dolarlık zarara uğratıldığı Hazine raporları ile kesinleşen dosya ile ilgili Haziran 2009’da Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan suç duyurusu ile ilgili hiçbir işlemin yapılmadığı öğrenildi. Savcılıkta ‘kapalı kayıt’ta tutulan dosyaya erişmek mümkün olmazken, Adliye görevlileri dahil hemen hiç kimse dosyanın akıbetinin ne olduğunu bilmiyor. CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, dosyanın izini bir gün boyunca Ankara Adliyesi’nde sürdüğünü ancak dosyaya erişemediğini söylerken, yolsuzluğu rapor eden dönemin Hazine Başkontrolörü Aykut Erdoğdu gerekirse dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) götüreceklerini söyledi. Dosyanın kasıtlı bir biçimde işleme konulmadığını öne süren CHP’li Kart, uzun uğraşlar sonrası dosyanın Ankara Cumhuriyet Savcısı Şeref Kaya’da olduğu bilgisine ulaştığını söyledi.







1.5 milyar TL’lik yolsuzluk





‘Yoksullara dağıtılan kömürde yolsuzluk’ yapıldığı iddiası Hazine Müsteşarlığı’nın hazırladığı bir rapor sonrası gündeme geldi. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun 2003-2008 yılları arasındaki alım ve ödemelerini mercek altına alan Hazine, konu ile ilgili Başkontrolör Aykut Erdoğdu’yu görevlendirdi. Başkontrolör Erdoğdu hazırladığı 72 sayfalık raporda, yolsuzluğun hangi firmalar eliyle ve hangi bürokratların işbirliğiyle yapıldığı tek tek anlattı. Yolsuzluk miktarı ise 1 milyar 495 bin 462 TL olarak rapora yansıdı. 5 büyük firma üzerinde yoğunlaşan yolsuzluğun ‘işadamı-bürokrat-siyasetçi’ üçgeninde geliştiği rapor edildi. Erdoğdu’nun imzasını taşıyan rapor yolsuzluğun siyasi boyutlarına da ışık tutuyordu. Raporda, dönemin Enerji Bakanı Hilmi Güler ile bakanlık yetkilileri, kömür alımlarında ‘Açık ihale usulü’ ile rekabet ortamı yaratmak yerine, ‘pazarlık usulü’, ‘Doğrudan temin usulü’ ve ‘Protokol usulü’ ile kömür alarak devleti zarara uğratmakla suçlanıyordu. Raporun ortaya çıkmasından sonra CHP’li 6 milletvekili eski Enerji Bakanı Hilmi Güler ile bakanlığın 11 üst düzey yetkilisi hakkında ‘ihaleye fesat karıştırmaktan’ Ankara Savcılığı’na suç duyurusunda bulunma yoluna gitti.







Dosyada sümenaltı kuşkusu





Dosyanın 2 yılı aşkın bir süreden beri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda olduğunu hatırlatan CHP’li Atilla Kart, 1 milyar dolarlık dosyanın sümenaltı edildiği iddiasında. Dosyasınn akıbetini öğrenmek için Ankara Adliyesi’nde 1 gün boyunca dosyanın izini sürdüğünü anlatan Kart "Dosya kapalı kayıtta tutuluyor. Genel ve hazırlıkta kaydı görünmüyor. Devletin Başsavcısı ve savcısı, dosyayı kapalı kayda alıyor, ya da kayıtları tahrif ediyor…Bu Savcılara devletin savcısı denebilir mi.? Bir savcı için bundan daha ağır bir suç olabilir mi? Bundan bir hafta önce dosyanın Savcı Şeref Kaya’da olduğunu öğrendim. Savcı Kaya, bu dosyanın sümenaltı edilmesi için görevlendirilmiş gibi. Yoksula dağıtılan kömürde bile yolsuzluk işadamı-siyüsetçi-bürokrat üçgenindeki kirli ilişkiler sonrası yapıldı" şeklinde konuştu.







AİHM’e gideriz





Kömür sahaları ve yoksullara dağıtılan kömürde yolsukluk yapıldığını rapor eden Aykut Erdoğdu, dosyanın sümenaltı edilmesi için siyasi iktidarın ciddi baskısı olduğunu bildiklerini söyleyerek "Bu dosyayı gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni götürürüz. Savcılar dosyanın izini kaybettirmek istiyor. Yolsuzluğun miktarı 1.5 milyar TL’yi buluyor. Tesbitlerim 5 büyük firmaya ilişkindi. Yoksula yardım olarak verilen kömürün tonu 100-100 TL olması gerekirken kimi yerlerde 300-350 dolara satılmış. Savcılığa yaptığım suç duyurusunda 50-60 kişinin ismi vardı" bilgisini verdi.









