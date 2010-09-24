Milyar doları var ama ayakkabısı yok!

T24- New York Belediye Başkanı ve Bloomberg medya imparatorluğunun da patronu olan Michael Bloomberg, 18 milyar dolarlık servetine rağmen 10 sene boyunca sadece 2 çift ayakkabıyı değiştire değiştire kullanıyor.



New York Belediye Başkanı ve Bloomberg medya imparatorluğunun patronu olan Michael Bloomberg, 18 milyar dolarlık servetine rağmen 10 yıldır sadece iki çift ayakkabı kullanıyor.



Durumu doğrulayan Bloomberg'in sözcüsü Stu Loeser, New York Post gazetesine verdiği demeçte, Başkan'ın bu ayakkabıları çok sevdiğini ve hala kullanılabilir olduğu için yeni bir ayakkabıya gerek duymadığını belirtti. Loeser artık marka isimlerinin bile silindiğini aktarırken, 'Bir gün birini, diğer gün ise diğer çifti giyiyor' diye konuştu.



Ayakkabı sektörü nün önde gelen isimleri ayakkabılardan en az birinin Cole Haan markasının Dennehy modelinden olduğunu ifade etti derken, ABD'de bu modelin 328 dolardan satıldığının altını çizdi. Bloomberg New York Belediye Başkanlığı'ndan yılda sadece 1 dolar kazanıyor.



ABD satış fiyatı 328 dolar

Bloomberg'in giydiği Cole Haan marka ayakkabılar kimi çevrelerce dünyanın en iyi ayakkabıları arasında gösteriliyor. Başkan'ın ayağından çıkartmadığı Dennehy modelinin ABD'deki satış fiyatı 328 dolar.



2008'e kadar gerçek hayvan derisi kulllanan marka, 2 yıldır ürünlerinde gerçek hayvan derisi kullanmıyor. Bayanlar için de ürünler sunan Cole Haan'ın 2009 kreasyonu için seçtiği reklam yüzü ise Maria Sharapova'ydı.



