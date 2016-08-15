Milwaukee'deki protestoda silah kullanıldı



ABD'nin Milwaukee kentinde bir siyahinin polis tarafından öldürülmesini protesto gösterisi sırasında çıkan olaylarda silahlar patladı. Polis yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Göstericilerin bir kavşakta trafiği tıkayıp güvenlik görevlilerine saldırmaları üzerine polis izinsiz toplandıkları gerekçesiyle göstericilerin tutuklanacağı uyarısında bulundu.

23 yaşındaki bir siyahinin polis tarafından öldürülmesi üzerine önceki gece de Milwaukee'de arbede çıkmıştı. Wisconsin Valisi Scott Walker olayların şiddetlenmesi üzerine polisi takviye etmesi için milli muhafız birliklerini harekete geçirmişti.

Polisin verdiği bilgiye göre cumartesi gecesi devriye görevlileri ‘şüpheli' bir aracı durdurmuş ve aracın içindekiler kaçmaya başlamıştı. 23 yaşındaki gencin elindeki tabancayı yere atmayı ret etmesi üzerine polis tarafından vurulduğu açıklanmıştı.

Daha önce de Amerikan polisinin siyahilere uyguladığı şiddeti protesto amacıyla ülkenin çeşitli kentlerinde protesto eylemleri düzenlenmişti. Milwaukee'deki olayda sabıkalı olduğu açıklanan genç siyahi bir polis tarafından öldürülmüştü.