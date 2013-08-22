Milliyet'te Mithat Sancar'ın da köşesi kapatıldı

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Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevine Ekim 2012'de Demirören Grubu tarafından atanan Derya Sazak döneminde gazetede köşe yazarlığına başlayan Prof. Mithat Sancar'ın yazılarına son verildi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve Akil İnsanlar Heyeti Marmara Bölgesi Grup Başkan Vekili olan Sancar'a dün (21 Ağustos 2013) gazetenin üç kademesinden telefon edildi.

İlk olarak gazetenin yazı işleri müdürlerinden telefon alan Mithat Sancar'a "Yazılarınıza son verildiğini size bildirmemiz istendi" dendi. Yazı işlerinin ardından arayan İnsan Kaynakları Müdürlüğü de Sancar'a "1 Eylül'den itibaren gazeteyle ilişkisinin kesileceği" açıkladı.

Sancar'ı son olarak Derya Sazak'tan sonra temmuz ayının sonunda genel yayın yönetmenliğini üstlenen Fikret Bila'nın aradığı ve üzüntüsünü ilettiği kaydedildi.

Sancar'a yapılan aramalarda "yönetimin, tasarruf önlemleri çerçevesinde bu kararı aldığı" bildirildi.

Milliyet'teki köşesinde Güney Afrika, çözüm süreci gibi konularda yazılar kaleme alan Prof. Sancar, gazeteyle ilişkisi kesilmeden önce Erbil'de düzenlenecek Kürt Ulusal Kongresi öncesinde "Kongre öncesi Kürtlerin nabzı" adlı söyleşi dizisini hazırladı. KCK Yürütme Konseyi Başkanı Cemil Bayık ve PYD lideri Salih Müslim gibi Kürt hareketinin önde gelen isimleriyle konuşan Sancar'a bu proje için hem Sazak'ın, hem de Bila'nın destek verdiği konuşuluyor.

Dizinin ardından görüşmelere dair gözlemlerini yazmaya başlayan Sancar, görüşeceği isimler arasında yer alan Irak Kürdistan Federe Yönetim Başkanı Mesud Barzani ile buluşmanın farklı nedenlerle ertelendiğini duyurmuştu. Sancar, Barzani'den görüşme haberi beklerken Milliyet'teki köşesi kapandı.

Prof. Sancar, Milliyet'ten önce uzun süre Taraf gazetesinde köşe yazdı.

Milliyet Demirören grubu tarafından satın alındıktan sonra gazetede köşesi kapatılan isimler arasında Nuray Mert, Hasan Cemal ve Can Dündar da yer aldı.