'Gökyüzü muhabiri' Murat Öztürk'ün uçağının düştüğü an kamerada

Adana Havacılık Festivali'nde bir gösteri uçağı düştü. Doğan Haber Ajansı'nın gazetesinin "gökyüzü muhabiri" 60 yaşındaki Pilot Murat Öztürk hayatını kaybetti.

Türkiye'nin en ünlü akrobasi pilotlarından Murat Öztürk, 2. Uluslararası Hava Oyunları Festivali'nde gösteri yaparken uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

2. Uluslararası Hava Oyunları Festivali'ne katılmak üzere Adana'ya gelen Murat Öztürk (60), bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri yaptı.

Öztürk, hemen ardından son gösterisini gerçekleştirmek için merkez Yüreğir ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen arazide gerçekleştirilen festival etkinliklerinin yapıldığı alana gitti.

Öztürk, gösteri yaparken uçağı, alçak uçuş yaparken portakal ağacına çarparak düştü.

Murat Öztürk kimdir?

Murat Öztürk, 1953 doğumluydu. Uzun yıllar TRT'de haber kameramanı olarak çalışan Öztürk'ün hayatı 1985'te Samandıra Meydanı'na haber yapmaya gitmesi ile değişti. Burada ultralight adı verilen hafif sınıftaki hava araçlarını haber yapan Murat Öztürk, ardından bu araçlarla uçmaya başladı. Ultralight pilot ve öğretmen pilot lisanslarını aldı.



Uçuş yapmak üzere bir bölge arayan Murat Öztürk, Ahmet Tezman ile birlikte Büyükçekmece yanındaki tarlayı satın aldı. Buraya yapılan toprak pist ile küçük bir sportif hava meydanı oluşturuldu.

Kameramanlığı bir süre sonra bırakan Murat Öztürk, Kar Gıda Şirketler Grubu'nun ortaklarından Faruk Berksan'la birlikte Hezarfen'i asfalt pisti ve hangarları ile genel havacılığa emniyetle hizmet verecek hale getirdi. Ardından Top Air Şirketi'ni kurdu. Türkiye'nin ilk özel pilotaj okullarından biri olan Top Air, bugüne kadar hem profesyonel hem de amatör yüzlerce pilot yetiştirdi.



Geçtiğimiz yıllarda Top Air'i devralan Murat Öztürk, son 3 yıldır akrobasi ile ilgileniyordu. Geçen yıl sahip olduğu Pitts uçağı ile Hezarfen'de kaza geçirmiş ancak iyileştikten sonra yeniden uçmaya başlamıştı.

Öztürk yaklaşık 3 aydır yeni aldığı TC-AYT tipi S-2B Pitts tipi iki kişilik uçakla gösterilerini yapıyordu. Bu yıl bir enerji içeceği şirketi ile sponsorluk anlaşması yapan Öztürk, ilk gösterisini Kız Kulesi'nde geçtiğimiz ay yapmış ardından da 12 Mayıs'ta Hezarfen'de Türk Yıldızları ve Solo Türk ile uçmuştu...



İçinde öğretme duygusunun bu kadar yüksek olduğu Murat Öztürk kadar öğretmen pilot çok azdı. Bu güne kadar yüzlerce çeşit uçakla 10 bin saatte yakın uçan Murat Öztürk, gazeteciliği hiç bırakmadı. Türkiye'nin ilk gökyüzü muhabiri oldu. Havadan çektiği fotoğraflarla ödül aldı. Türk basınında ilk kez çift sayfada 16 sütün hava fotoğrafı basılan gazeteciydi. Murat Öztürk'ün kızı Pelin Öztürk de iki yıl önce pilot olmuştu. Pelin, Top Air'de babası ile öğretmen pilot olarak görev yapıyordu.



Murat Öztürk, geçtiğimiz çarşamba günü TC-AYT tescilli uçakla İstanbul Hezarfen Havaalanı'ndan kalkmıştı. Eskişehir İnönü'de yakıt ikmali yaptı. Ankara Esenboğa'ya indi. Burada Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne uğradı. Ardından Kapadokya/Nevşehir'e uğrayarak geçtiğimiz perşembe günü Adana'ya ulaştı.

Antrenman uçuşu yaptıktan sonra dün ve bugün Adana'da gösteri uçuşu yaptı. Sondan bir önceki uçuşu 19 Mayıs'taydı. Özel izin verilen Murat Öztürk, İstasyon Meydanı üzerinde uçarak Adanalıların 19 Mayıs Bayramını kutladı.

Ardından Kelaynak Meydanı'ndaki gösteriye katıldı. Ancak gösteri uçuşu sırasında dalıştan çıkamayarak uçağı ile yere vurdu. Yerden yukarı fırlayan uçak ardından alev alarak yandı ve tekrar toprağa çarptı. Murat Öztürk, olay yerinde hayatını kaybett