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Dünya

Milliyetçileri eleştiren gazeteci evinin önünde öldürüldü

Öldürülen gazeteci Hindistan'daki milliyetçi sağ kanada karşı yazılarıyla tanınıyordu

06 Eylül 2017 04:06

Hindistan'da tanınmış gazeteci ve aktivist Gauri Lankesh evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Lankesh, ülkenin güneyindeki Karnataka eyaletinin başkenti Bengaluru'da evinin önünde, kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçmayı başarırken Lankesh yaşamını yitirdi.

Bengaluru Emniyet Müdürü T. Suneel Kumar, saldırıyı doğruladı.

Lankesh Patrika adlı haftalık derginin editörü olan Lankesh, Hindistan'daki milliyetçi sağ kanada karşı yazılarıyla tanınıyordu.

İktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) milletvekillerinin yolsuzluğa bulaştığını yazmasının ardından hakaretten suçlu bulunan Lankesh, milliyetçi gruplardan tehdit alıyordu.

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