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'Milliyetçi refleksten kurtulun, Kürtlere duyarlı olun'

İslamcı örgütler, dindar kamuoyuna seslendi: Milliyetçi reflekslerden kurtulun. Hükümeti çözüme, PKK’yı da silah bırakmaya zorlayalım.

27 Haziran 2010 03:00

T24- İslamcı örgütler, dindar kamuoyuna seslendi: Milliyetçi reflekslerden kurtulun. Hükümeti çözüme, PKK’yı da silah bırakmaya zorlayalım. Çatışmaların yeniden tırmanması sivil toplum örgütlerini harekete geçirdi. Silahların susması ve ölümlerin durması için çağrıda bulunan sivil toplum örgütlerine İslami düşüncedeki kuruluşlar da katıldı.

Taraf gazetesinin haberine göre, Toplumsal Dayanışma Kültür Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği (TOKAD), Özgür Eğitim-Sen, Özgür Yazarlar Birliği ve Tasfiye Dergisi ortak bir metin hazırlayarak İslami kesimlere çağrıda bulundu. Çağrıda özetle şöyle dendi: “Tüm duyarlı kesimlerden, özellikle İslami kamuoyundan beklentimiz şudur: Zulmün birçok boyutunun yaşandığı Kürt sorununa duyarsız ve tavırsız kalınmamalıdır. Vahyin adil şahitleri olarak adalet temelinde bir çözüm için harekete geçilmelidir...

Gazze’deki kardeşlerimiz için son derece haklı olarak gösterdiğimiz duyarlılığı, kendi coğrafyamızdaki bu soruna karşı sergilememek ve hepimizi yakan bu ateşe ilgisiz kalmak asla ve asla İslami bir tutum olamaz...”

AKP’yi barış için zorlamalıyız

Konuyla ilgili olarak Taraf‘a konuşan Özgür Eğitim-Sen Genel Başkanı Yusuf Tanrıverdi, şunları söyledi: “İslami kamuoyundan beklentimiz milliyetçi düşüncelerinden kurtularak Kürtlerin yaşadıklarına daha duyarlı olmalarıdır. İslami kesimlerin AKP’yi barış için zorlamalarıdır. Önümüzdeki günlerde bir yol haritası çıkaracağız. Duyarlı kesimleri bizlerle hareket etmeye çağırıyoruz.”

İnançlarımız bunu gerektiriyor

TOKAD Genel Başkanı Ahmet Örf ise “Gazze meselesinde gösterilen haklı tepki Kürt sorununun çözümü için de gösterilmeli. İslami kesimler sesini yükseltirse barışa daha fazla yaklaşırız. İnançlarımız da bunu gerektiriyor. Kardeşlik için bunu yapmalıyız” dedi.

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