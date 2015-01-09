Milliyetçi İrade Yükseliş Partisi Genel Başkanı'na gözaltı

Adana'da tombala oynatıldığı için Milliyetçi İrade Yükseliş Partisi'ne art arda 3 operasyon birden gerçekleştiren polis, bu baskınların birinde partinin genel başkanı Öztürk S.'yi de yakaladı. Ancak Öztürk S'nin sözleri polisi bile şaşkına çevirdi. Başkan, partisinin haberlerde tombala oynattığını öğrenerek denetlemeye geldiğini söyledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, parti binasında tombala oynatan Milliyetçi İrade Yükseliş Partisi’ne 8 baskın yaptıktan sonra yine tombala oynatıldığı ihbarını alarak art arda 3 operasyon birden daha yaptı. Yapılan operasyonlarda 40 kişiye kumar oynatmak ve yer temin etmek suçlamalarından adli işlem yapıldı. Tombala oynayan 236 kişiye ise yeni yılla birlikte 208 lira olan idari para cezası kesildi. Polis yapılan bu baskınlarda yine demir kapıları kırıp ya da demir kesme makinesiyle kesip içeri girdi.

Genel başkan partiyi denetime gelmiş

Polisin yaptığı son baskında ise parti binası kapısı girişinde yakalanan Milliyetçi İrade Yükseliş Partisi Genel Başkanı Öztürk S., Ahlak Büro Amirliği'ne getirilerek ifadesi alındı. Öztürk S.'nin partinin genel başkanı olduğunu medyada partide sürekli tombala oynatıldığı yönünde haberler çıktığını bu nedenle partiyi denetlemeye geldiğini söylediği öğrenildi.

Polis balyozla duvarı delip içeri girdi

Milliyetçi İrade Yükseliş Partisi Adana İl Başkanlığı'na yapılan 11. tombala baskınında ise partililer yine kapıyı açmadı. Bunun üzerine polis balyoz ile parti binasının duvarını uzun uğraşlar sonrası delip içeri girdi. Partililer polis duvarı delip içeri girdikten sonra kapıyı açtı. Polis içeri girdiğinde ise partililerden bir kişi polise arama kararını göstermesini istedi.

Tombala malzemeleri bacadan çıkarıldı

İçeri giren polis partililerin oynadığı tombala malzemelerini bulmak için araştırma yapmaya başladı. Polis çatıdan sesler gelmesi üzerine buraya çıktığında yaklaşık 20 kişilik bir grubunun çatıya çıkıp diğer binanın bacasına tombala malzemelerini sakladığını belirledi. Bunun üzerine polis zanlıları sakladıkları malzemeler ile çatıdan parti binasına getirdi. Polis zanlıları getirirken çatının çökme tehlikesi uyarısında da bulundu.





"11 kişiye 2 ay partiye yaklaşmama cezası

11. operasyonda aralarında Milliyetçi İrade Yükseliş Partisi Seyhan İlçe Başkanı Hüseyin A. ile birlikte 12 kişi kumar oynatmaya yer temin etmek ve oynatmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

İlçe başkanı dışındaki 11 kişi 2 ay parti binasına yaklaşmama cezası aldı.

Bu arada, Milliyetçi İrade Yükseliş Partisi Adana İl Başkanı Fevzi E.'nin partiden istifa ettiği yerine Kemal Y. adlı kişinin il başkanı olduğu öğrenildi.