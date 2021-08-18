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Milliyet yazarından Cübbeli Ahmet'e: Ebrar'ın cinsel yöneliminin bilinmesi, Türkiye için yanmaz kefen bezi üreten ve pazarlayanlardan daha tehlikeli değil

Özay Şendir, "Ebrar'ı değil, valilerin milyon liralık makam araçlarını konuşalım" dedi

18 Ağustos 2021 10:22

Milliyet gazetesi yazarı Özay Şendir, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt için sarf ettiği, "Sosyal medyada eşcinselliği özendirenler engellenmezse neslimiz büyük zarar görecektir" sözlerine, "Ebrar’ın cinsel yöneliminin bilinmesi Türkiye için yanmaz kefen bezi üreten ve pazarlayanlardan daha tehlikeli değil" diye tepki gösterdi.

Şendir yazısını, "Türkiye için rahatsız edici şeylerden konuşacaksak, Ebrar’ı değil, dolduramayacağı koltuğa oturtulanları, valilerin milyon milyon liralık makam araçlarını konuşalım." ifadeleriyle noktaladı.

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