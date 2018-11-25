Milliyet yazarı: WhatsApp, terörün yeni haberleşme ağı; güvenlik güçleri harekete geçti

Milliyet yazarı Talat Atilla, terör örgütlerinin WhatsApp’a bir eklenti yükleyerek mesajlaşma uygulamasını haberleşme ağı olarak kullanıldığını öne sürdü. Atilla, “WhatsApp uygulamasının terörün yeni haberleşme ağı olarak kullanıldığı tespit edilince harekete geçen güvenlik güçleri kritik bilgilere ulaştı” dedi.

Talat Atilla’nın “Büyük terör havuzu ele geçirildi! İşte WhatsApp bombası!” Başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

2015 yılında Litvanya’daki bir sunucuya sızan güvenlik güçleri, tarihinin en başarılı operasyonlarından birisini yaparak, FETÖ’nün kullandığı kriptolu haberleşme ağı ByLock’u ortaya çıkarmıştı.

ByLock’tan sora Falcon, Sinyal, Tictoc, Kakao Talk gibi haberleşme ağları geliştirilse de hepsi tek tek deşifre edildi.

Aldığım özel bilgilere göre, güvenlik güçleri, terör örgütlerinin ortak kullandığı bir kripto haberleşme ağını daha ortaya çıkarmayı başardı.

Terör örgütlerinin, sanal âlemin en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ı, ek bir program yükleyerek özelleştirdiği ve yeni haberleşme ağı olarak kullandığı belirlendi.

Nasıl yakalandılar?

Bazı terör örgütlerinin sıra dışı sessizliğini dikkat çekici bulan güvenlik güçleri, kendi aralarında haberleşmeye hangi yolla devam ettiği noktasına odaklandı.

İlk şüphe, illegal unsurların sosyal medya ve telefonlarda sık sık “WhatsApp’dan konuşalım!” sözleriyle başladı. Daha önce de tanınmış bazı internet uygulamalarının özelleştirildiği tecrübesinden yola çıkılarak yeni sorgulama ve teknik takiple araştırmalar derinleştirildi.

Kaos planları!

WhatsApp uygulamasının terörün yeni haberleşme ağı olarak kullanıldığı tespit edilince harekete geçen güvenlik güçleri kritik bilgilere ulaştı.

İlk önemli tespit, bu uygulamanın illegal yapıların haberleşme havuzu haline getirildiğinin anlaşılması oldu.

Terör havuzunda yapılan konuşmaların tamamına yakınının kaos planları olduğunu sanırım tahmin edersiniz!

Bundan sonra ne olacak derseniz...

Bu kaos planlarının ellerinde patladığını yakında görürüz!

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