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Yaşam

Milliyet yazarı Nişantaşı'nda şahit olayı köşesinde anlattı

Milliyet gazetesi yazarı Ersin Süzer Nişantaşın'da şahit olduğu olayı köşesinde anlattı. Kafede oturan çiftin...

03 Haziran 2011 03:00

T24 - Milliyet gazetesi yazarı Ersin Süzer Nişantaşın'da şahit olduğu olayı köşesinde anlattı. Kafede oturan çiftin seviştiğini söyleyen Süzer, "Beyfendi kız arkadaşının bir göğsünü dışarı çıkarmış, hanımefendi de erkek arkadaşının fermuarını, vallahi pes" dedi.

Süzer'in Milliyet'in ilavesi Cadde'de "Nişantaşı'nda pes dedirten fantezi" başlığı ile bugün (3 Haziran 2011) yayımlanan yazısı şöyle:


Yıllardır geceleri gezerim, ilk kez küçük dilimi yutacak gibi oldum. Nişantaşı’nın göbeğinde bir çiftin inanılmaz fantezisine tanık olacağım hiç aklıma gelmezdi. Aman yanlış anlaşılmasın mekanın bir günahı yok. Ayıp yapanlar da...

Hafızalarınızı zorlayın, geçtiğimiz yıllarda bir grup gazeteci Londra Hakkasan’da yemekteler. Gruptaki bir gazeteci, restorandaki tuhaflığı fark eder. Hemen masaya koşar ve paylaşır. Başka bir masada oral sekse şahit olur. Masadaki herkes şaşkınlığını gizleyemez. Hakkasan’daki bu fantezinin üzerine çok yazılıp çizildi. Hiç aklıma gelmezdi, şehrin orta yerinde benzer bir fanteziye şahit olacağım. Geçen hafta perşembe akşamı, Nişantaşı Brasserie’de toplanılmış, ısrarla çağrılıyorum. Bir türlü toparlanıp gidemiyorum. Neyse miskinliği bir tarafa bırakıp, güç bela Brasserie’deyim. Sakin bir perşembe akşamı, her şey olağan, tam kapının kenarındayız. Bahçe tarafının yarısı dolu. Kahve istiyorum. Bahçe de kim var kim yok diye bakarken, az kalsın küçük dilimi yutuyordum. Öyle kala kaldım. Şaşırmamak elde değil. Yahu ne oluyor derken masadaki arkadaşlarıma söyledim. Kimse bakamıyor.

Yahu nasıl  bakılsın ki?

"Vallahi ayıp! Billahi ayıp!"

Karşımızdaki çift ilk bakışta normal sohbet halinde gibi görünüyor. Biraz dikkatli bakınca, aman o da ne, beyefendi kız arkadaşının bir göğsünü dışarı çıkarmış. Ulu orta yerde, Abdi İpekçi Caddesi’nin en göz önündeki mekanında. Başlıyor oynamaya. Hanımefendi de karşılık  veriyor ve erkek arkadaşının fermuarını açıyor gerisini siz düşünün.

“Vallahi pes!” deyince masadaki kimse bir anlam veremedi.

Hayretle “Orta masadaki çifte baksanıza neler yapıyorlar” deyince; Kimse ihtimal vermedi. Ta ki görene  kadar. Masada ne yapacağımızı bilemeden gülüşmeye başladık. Çift sanki kimse yokmuş gibi  hayret verici bir fanteziyi Nişantaşı’nın en gözde yerinde gerçekleştiriyor.

Çifti bu çılgın cesaretleri için tebrik mi etmeli ya da bu kadar ulu orta yerde pervazsızca yaptıklarından dolayı ne demeli? Cevap; vallahi ayıp! Billahi ayıp! Yazarken bile  inanamıyorum. Daha ne diyeyim  bilemedim.


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