Milliyet yazarı Koloğlu: Yeni içerik platformu geliyor, Bartu Küçükçağlayan ile Melikşah Altuntaş burada olacak

Milliyet gazetesi yazarı Milliyet gazetesiu, "Filli Boya’nın eski sahibi Gözde Akpınar’ın sahibi olduğu Gain Medya’nın dijital platformu Gain, yayına başlıyor. Başında Cem Aydın var. NTV’de uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptı. ‘Çevrim içi içerik platformu’ olarak değerlendiriliyor. Aydın, “Televizyonun telefona uygulanması” olarak da tarif ediyor. 30 Aralık’ta IOS ve Android için geliştirilen uygulama üzerinden tüm mobil aygıtlardan ulaşılabilecek." bilgisini paylaştı.

Koloğlu yazısında, "Şimdi burun kıvıracaklar... Ama bu çok önemli. ‘Gelişigüzel içeriklerden sıkılanlar için’ aslında bir mesaj. ‘Bağımsız içerik farklı düşünceler özellikle kadınları önemseyen bir video izleme deneyimi vadediyor’ diye tanıtmış kendini. Malum internet ortamı ‘ergen ağırlıklı çalışıyor’ şarkıdan sohbete içerikler böyle. Gain bunun dışındakiler için ama ergende takılabilir genişlikte bir içerik sunuyor. Öyle oluyor internet ortamında. Bizim yaşımız geçkin olduğundan yetişemiyoruz. Yeni yeni tanışıyoruz böyle yazı vesileleriyle. ‘Uberkuloz Berk Keklik’ kardeşimiz var mesela. Twitter ortamında ‘kısa skeçlerine’ denk geldim. Zeki espriler bulan kendi kuşağının sesi bir kardeşimiz çok izleniyor. Müziklerini severek dinlediğim ‘Büyük Ev Abluka’dan ve de oyuncu Bartu Küçükçağlayan ile Melikşah Altuntaş bu platformda olacak. Artık ‘Mücbir Sebepler’ mi olur başka bir proje mi göreceğiz." ifadesini kullandı.