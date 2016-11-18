Milliyet yazarı: Hükümet modeli istikrarı sağlamaz, 46 demokratik ülkenden sadece 6'sında başkanlık var!

Milliyet yazarı Melih Aşık, hükümet kanadı tarafından da sık sık dile getirilen "istikrar" vurgusuyla ilgili olarak "Koalisyonlar ülkemizde siyasi kötülüklerin sebebi görülüyor. Çünkü partiler başarısızlıklarını sürekli koalisyonlara yüklüyor. Ve dolayısıyla tek parti iktidarı 'istikrar' diye niteleniyor" dedi. "Koalisyonlar çok da başarılı olabiliyor. Örneğin Almanya. Almanya İkinci Dünya Savaşı’ndan beri tek parti yönetimi görmedi, hep koalisyonlarla yönetildi" diyen Aşık, "Bugün de Almanya’da iki büyük partinin koalisyonu var. Hıristiyan Demokrat ve Sosyal Demokrat koalisyonu son derece başarılı. Halen 46 demokratik ülkeden 6’sında başkanlık, 34’ünde parlamenter sistem ve çoğunda koalisyon geçerli" ifadesini kullandı.

Melih Aşık'ın "Koalisyon mu kötü?" başlığıyla yayımlanan (18 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Başkanlık sistemini savunanlar “Bizi koalisyonlardan kurtaracak” diye propaganda yapıyorlar.

Koalisyonlar ülkemizde siyasi kötülüklerin sebebi görülüyor. Çünkü partiler başarısızlıklarını sürekli koalisyonlara yüklüyor. Ve dolayısıyla tek parti iktidarı “istikrar” diye niteleniyor

Gerçekten öyle mi? Hayır...

Bugün demokrasi ile yönetilen ülkelerin çoğunda koalisyonlar iktidarda...

Koalisyonlar çok da başarılı olabiliyor. Örneğin Almanya...

Almanya İkinci Dünya Savaşı’ndan beri tek parti yönetimi görmedi, hep koalisyonlarla yönetildi. Bu süreçte Almanya savaşın yaralarını sardı, iki Almanya birleşti, Almanya AB’nin süper gücü oldu.

Bugün de Almanya’da iki büyük partinin koalisyonu var. Hıristiyan Demokrat ve Sosyal Demokrat koalisyonu son derece başarılı...

Halen 46 demokratik ülkeden 6’sında başkanlık, 34’ünde parlamenter sistem ve çoğunda koalisyon geçerli...

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Gelelim “Hükümet istikrarı varsa siyasi istikrar vardır” ezberine...

Türkiye’de 27 Mayıs darbesi DP tek başına iktidarken meydana geldi.

12 Mart darbesi olduğunda da Adalet Partisi tek başına iktidardaydı.

Bir darbe de 14 yıldır iktidarda olan AKP yedi... Neyse ki girişim sonuçsuz kaldı.

Aslında koalisyonlar, farklı kesimlerin temsilcileri iktidara ortak olduğu için tansiyonu düşüren, demokrasiyi güçlendiren rejimlerdir.

İstikrarı sağlayan, hükümet modeli değil, “demokrasiye ve halka saygı” ölçüsüdür.