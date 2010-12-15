Milliyet gazetesinin santralini nasıl dinlediler?

T24 - Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, Hrant Dink soruşturması kapsamındaki ifadesinde, örgüt telefonu denilerek ilgili makamların yanıltıldığını ve bu yolla Milliyet santralının dinlendiğini söyledi.



Emin Arslan’ın daha önce dile getirdiği, Milliyet’in santralının dinlendiği yönündeki iddialarını ve Hrant Dink suikastında ihmal bulunduğu yolundaki görüşlerini savcıya ifade verirken de tekrarladığı öğrenildi.



Hrant Dink cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade veren eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, daha önce uyuşturucu kaçakçılarına yardım ettiği iddiasıyla yargılandığı davada dile getirdiği iddiasını, savcıya da tekrarlayarak, Milliyet gazetesi santralinin usulsüz olarak dinlendiğini söyledi. Arslan, Dink cinayetiyle ilgili olarak da “Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görevli Polis Başmüfettişi Levent Yarımel ve olay sırasında Trabzon Emniyet Müdürü olan Reşat Altay’ın bilgilerine başvurulması halinde bu olaya ışık tutacak bilgiler elde edileceğine inanıyorum” dedi.



10 Aralık’ta ifade veren Arslan, “Hrant Dink cinayeti işlendikten sonra EGM bünyesinde alışık olunmayan bir hareketlilik vardı. Nedeni kısa süre içinde anlaşılmıştı. İlk bilgilere göre cinayette azmettirici olarak adı geçen Erhan Tuncel’in emniyet istihbaratta yardımcı istihbarat elemanı olarak görevli olduğu ve o andaki İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek’in Trabzon Emniyet Müdürü olduğu zaman göreve başlamasıydı” dedi. İçinde yardımcı istihbarat elemanının görevli olduğu bir organizasyonun bilgi akışına rağmen cinayet işleyebildiği durumlara emniyette az rastlandığını belirten Arslan, Milliyet gazetesinin santralının da “istihbari dinleme” kapsamında usulsüz olarak dinlendiğini, soruşturma yapılması durumunda bunun ortaya çıkarabileceğini söyledi.



Arslan şunları anlattı: “Dink cinayetiyle ilgili olarak arayan kişilerden biri de Milliyet muhabiri Nedim Şener’di. Şener’in bu konuda bir kitap yazması ve şahsen benim yüzde yetmişini bilmediğim, duymadığım bilgi ve belgelerin bu kitapta yer alması beni şaşırtmıştı. Bu süreçte de kendisiyle görüşmelerimiz de devam etti. Kitabın yazılmasının açıkladığım kişilerde büyük rahatsızlık yarattığı ve ilgim olmadığı halde yukarıda belirtilen kişilerin ve İstihbarat Daire Başkanlığı’ndaki bazı üst düzey müdürlerin beni sorumlu gördükleri ve telefonlarımın detay sorgulaması yapıldığı bilgisi bana ulaştırıldı.





Dinlenen numaraları verdi



Şener ile ilişkimizin araştırıldığı bilgilerini alıyordum. Bir süre sonra 0505... nolu telefonumum IMEI numarası üzerinden yine Genel Müdür Yardımcılığı makamında bulunan Avea santral bağlantısı yapan 0505... nolu telefonun da numaralar yazılmaksızın, ilgili makamlar yanıltılarak bir örgüt telefonu yalanıyla bir süredir dinlendiği bana bildirildi. Hatta aynı nedenle bir bağlantı oluşturmak amacıyla Şener’in telefonunun ve Milliyet’in o günlerde kullandığı yanılmıyorsam 0532 ile başlayan santralının da aynı gerekçeyle numara yazılmaksızın alınanı kararla dinlendiği aktarıldı.”

Arslan, dinlemeyi yapan birimde, TİB’de ya da telefon şebekesi hizmetini sunan şirketlerin kayıtlarında araştırma yapılması durumunda bu dinlemelerin yapıldığının ortaya çıkarılabileceğini de söyledi.





