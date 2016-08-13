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Milliyet: FETÖ, Erdoğan'ın bir yakınına suikast düzenlenmesi için IŞİD'den yardım istedi

Görüşmenin Suriye'nin Tel Abyad kentinde yapıldığı öne sürüldü

13 Ağustos 2016 13:13

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Gülen Cemaati'ne bağlı kişilerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakın bir kişiye yönelik suikast için IŞİD'den yardım istediği iddia edildi.

 

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre,  bir FETÖ üyesinin, Suriye Tel Abyad’da iki IŞİD’li ile görüştüğü bilgisine ulaşan Emniyet Genel Müdürlüğü, birimlerine uyarı yazısı gönderdi. 

TSK’daki FETÖ üyesi askerlerin başarısız darbe girişimi sonrasında Başbakan Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “henüz tehlikenin bitmediği” açıklamaları çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kendi birimlerine önemli bir uyarı yazısı gönderdiği ortaya çıktı.

15 Temmuz’un ardından hem Başbakan Yıldırım liderlerle yaptığı görüşmelerde, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşünde uçaktaki açıklamalarında FETÖ’nün eylem sürecinin devam ettiğine dikkati çekmişti. 

 

Suriye’de görüşme

 

Milliyet’in aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü 10 Ağustos’ta ilgili birimlerine önemli bir eylem uyarısı yazısı gönderdi. FETÖ’nün eylemlilik süreciyle ilgili gönderilen yazıda, FETÖ bağlantılı bir kişinin Suriye Tel Abyad’da iki IŞİD’liyle görüşme yaptığı bilgine yer verildi.

Söz konusu FETÖ üyesinin Tel Abyad’da 8 Ağustos’ta Mutenna Abdülrezzak Al Ali ve İbrahim Al Hasan’la görüştüğü belirtilen yazıda, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın bir kişiye yönelik “susturucu” ile suikast ve İstanbul’da sabotaj/intihar eylemlerinin gündeme geldiği kaydedildi. 

Yazıda, eylem amacıyla 9 Ağustos’ta Şanlıurfa’dan sağlanan 6 susturucunun Ankara’ya gönderildiği ve eylemlerde Kürt kökenli 4 kadının kullanılmasının planlandığı açıklandı. Yazıda, FETÖ bağlantılı kişinin, eylem karşılığında IŞİD mensuplarına maddi yardımda bulunduğu bilgisi verildi.

 

Müdürlüklere uyarı

 

Bu bilgilerin elde edilmesi sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere il emniyet müdürlüklerini uyardı.

Yazının il emniyet müdürlüklerine ulaşmasıyla birlikte, Ankara Emniyeti de alarma geçti. Emniyet tüm kendi birimlerine “gizliliğe azami düzeyde riayet edilmesi” talimatını verdi. Ankara Emniyeti’nin yazısında, eylem yapılması olası kişilere yönelik alınan önlemlerin gözden geçirilmesi istendi. 

 

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