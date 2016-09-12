Milliyet: Fethullah Gülen, darbe girişimi öncesi 3 pilot teğmeni ABD'ye getirterek görüştü

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Akıncı hava üssünde görevli 3 pilot teğmenin, Mart ayında ABD'de Fethullah Gülen'le görüştürüldükleri iddia edildi.

Milliyet’ten Tolga Şardan'ın haberine göre,, hava üssünde görevli 141., 142. ile 143. filoda görev yapan ve darbe girişiminde aktif görev aldıkları gerekçesiyle değişik rütbelerdeki 116 pilot gözaltına alındı.

Pilotlardan 94’ü ilk aşamada tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlk aşama soruşturmadan sonra savcılık talimatıyla harekete geçen polis, ikinci aşamada TSKmensuplarıyla bağlantı kuran ve onları FETÖ adına yönlendiren “mahrem abi”lere yönelik çalışma başlattı.

133’ü tutuklandı

Pilotların cemaat imamı olarak görev yapan mahrem abilerin varlığını ve kimliklerini belirleyen polis, 146 kişiyi “imam” oldukları gerekçesiyle gözaltına aldı.

Söz konusu 146 kişiden 133’ü tutuklandı. Tutuklanan 133 kişi içinde 59 kişinin TSK ile bağlantılı “mahrem abi”, 43 şüphelinin ise yine cemaat içinde “ev abisi” olarak tanımlanan kişilerden olduğu ortaya çıktı. Yapılan soruşturmada, cemaat içinde çok gizli olarak çalıştıkları tespit edilen mahrem abiler arasında 9 mühendis, 3 maliye uzmanı, 1 gümrük müfettişi, 3 belediye çalışanı, 16 öğretmen, 2 hakim ve 1 komiser bulunduğu belirlendi. Diğer mahrem abilerin ise esnaf olduğu anlaşıldı.

F-4 ve F-16 kursu

Akıncı Hava Üssü ile ilgili yürütülen “mahrem abiler” soruşturmasında çok önemli bir bilgiye ulaşıldı.

Savcılık talimatıyla soruşturmayı yürüten polis, hava üssünde görevli 3 pilot teğmenin, darbeden önce mart ayında ABD’ye Pensilvanya’ya götürüldüğü ve bizzat FETÖ lideri Fetullah Gülen’le görüştürüldükleri belirlendi.

Hava üssündeki 141. filoda görev yapan üç teğmenin, iki yıl önce Hava Harp Okulu’nu bitirip TSK’da göreve başladıkları ve önce F-4 uçakları için eğitim aldıkları, ardından da F-16 uçaklarının kullanımı için kursa başladıkları tespit edildi.

Pensilvanya’ya kendilerinden sorumlu “mahrem abiler” aracılığıyla götürülerek FETÖ lideriyle görüştürülen pilot teğmenlerin, darbe girişiminden hemen önce F-16 uçuş kursunu tamamladıkları ardından da darbe gecesi hava üssünde uçuş için görev aldıkları saptandı.

ABD’deki görüşme sırasında, FETÖ lideri Gülen’in 3 teğmenle görüşmesinde aldıkları kursun durumunu sorduğu, bitip bitmediği konusunda değerlendirmeler yaptığı ortaya çıkarıldı. Polisin yaptığı tespitlerin resmi kayıtlara girdiği öğrenildi.