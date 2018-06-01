Milliyet Ankara'da büyük operasyon; Serpil Çevikcan ve Tolga Şardan gönderildi

Milliyet Ankara Temsilci Serpil Çevikcan ve yardımcısı Tolga Şardan ile gazetenin yolları ayrıldı. 30 yıldır Milliyet Ankara bürosunda çalışan Çevikcan ile Şardan'ın iş akdi feshedilirken herhangi bir anlaşmazlık gerekçesine yer verilmedi.

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satılmasının ardından Kanal D, CNN Türk ve Hürriyet'te başlatılan işten çıkarma operasyonları yine Demirören Grubu bünyesinde bulunan Milliyet'e de sıçradı. Gazetenin Ankara Temsilcisi Çevikcan ile yaklaşık 28 yıldır Milliyet Ankara bürosunda çalışan temsilci yardımcısı ve polis-yargı alanının kıdemli temsicilerinden Tolga Şardan ile yollar ayrıldı.

Milliyet'in yine polis-yargı muhabirliğinin güvenilir isimlerinden olan ve gazetede haftalık köşe de yazan Ankara Haber Müdürü Gökçer Tahincioğlu da işten çıkarmaların ardından izne ayrıldı.

Serpil Çevikcan'ın yerine Vatan gazetesi Ankara Temsilci Murat Çelik'in düşünüldüğü iddia edildi.