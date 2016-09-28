Milliyet Ankara Temsilcisi: Karayılan sık sık sınıra gelip kontrol yapıyor

Milliyet Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) IŞİD'in kontrolündeki Cerablus'a yönelik karadan ve havadan düzenlediği 'Fırat Kalkanı' harekâtıyla ilgili olarak "Konseptin şu andaki asıl hedefi ise PKK’lıların sınırdan geçişini bütünüyle önleyebilmek" dedi. "Şu ana kadar bölgede yapılan operasyonlarda 326 PKK’lı etkisiz hale getirildi. Yüksekova’da 51, Çukurca’da 249, Şemdinli’de 26 militanını kaybeden PKK, buna rağmen bölgeye militan takviyesini sürdürüyor" diyen Çevikcan, "Gelen istihbaratlar, Karayılan’ın Kandil ile Avaşin-Basyan bölgesi üzerinden sıkça sınıra geldiğini, burada 3-5 dakika kalarak hem durum tespiti yaptığını hem de ağır kayıplar veren militanlara telsizle moral verdiğini gösteriyor" ifadesini kullandı.

Serpil Çevikcan'ın "Karayılan sınırda TSK kış üslenmesinde" başlığıyla yayımlanan (28 Eylül 2016) yazısı şöyle:

Suriye’deki Fırat Kalkanı Harekâtı sürüyor.

TSK, harekât nedeniyle kara ve hava güçlerinin önemli bir bölümünü sınırda teyakkuz halinde tutuyor.

Ancak harekâtın terörle mücadelede zaafa yol açmaması için de bütün tedbirler alınmış durumda.

Üstelik bu önlemler, Başbakan Binali Yıldırım’ın, “Savunmada değil taarruzda olacağız” sözleriyle kamuoyuna yansıyan yeni konsepte uygun biçimde yürütülüyor.

Aslında konsept çok yeni de değil.

7 Haziran seçiminin hemen ardından PKK’nın saldırılarıyla çözüm sürecinin sonlanması, bu konseptin de başlangıcı.

Terör örgütünün çözüm süreci devam ederken yığınak yaptığı kentlerden sökülüp atılmasında öncü rol oynayan TSK, operasyonların ikinci ayağını örgütün kırsaldan da temizlenmesi olarak belirlemişti.

Bu hedef, PKK militanlarının bulundukları her yerde vurulması, her yerde aranması ve üslenmelerinin önlenmesi olarak özetleniyordu.

TSK’nın operasyonları, darbe girişimi sonrası sınır kentlerindeki birçok komutan FETÖ kapsamında tutuklanmasına rağmen durmadı.

YAŞ’ta yapılan yeni atamalardan sonra da Başbakan Yıldırım’ın belirttiği gibi yeni konsept çok daha kararlı biçimde uygulanmaya başlandı.

Konseptin şu andaki asıl hedefi ise PKK’lıların sınırdan geçişini bütünüyle önleyebilmek.

Kış üslenmesi mücadelesi

PKK, uzun yıllardır kış başlamadan Irak’ın kuzeyindeki kamplardan militanlarını Türkiye’ye sokuyor ve kış üslenmesine geçiyor.

TSK’nın taarruz konseptinin ilk hedefi örgütün kış üslenmesi yapmasını önlemek.

Bu nedenle operasyonların odağında PKK’lıların geçiş güzergâhlarının bulunduğu Hakkâri bölgesi var.

Dağlıca, Çukurca başta olmak üzere sınırdaki bazı ilçeler, Kaletepe gibi kritik sızma alanlarında yoğun bir mücadele yürütülüyor.

3. Piyade Tümen Komutanlığı emir komutasında 1. Komando Tugay Komutanlığı, 2. Komando Tugay Komutanlığı, 2. ve 34. Hudut Tugay komutanlıkları, Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı, 7. Hudut Alay Komutanlığı’na bağlı komando birlikleri, Hudut Özel Harekât Birlikleri, Jandarma Özel Harekât birlikleri ve motorlu birlikler, polis özel harekât birlikleri ve emniyet unsurları ile geçici köy korucuları uzun bir süredir sıcak bölgede, yoğun bir çalışma yürütüyor.

Savaş uçaklarının yanı sıra silahlı İHA’lar da operasyonlarda etkin kullanılıyor.

PKK, verdiği ağır kayıplara rağmen Irak’ın kuzeyinden sürekli militan takviyesi yaparak sınırdan sızmaya çalışıyor.

Türkiye içindeki militanlara silah ve mühimmat taşınması, kış üslenmesi için yeterli sayıda militanın Türkiye’ye sokulması örgüt için önemli.

Şu ana kadar bölgede yapılan operasyonlarda 326 PKK’lı etkisiz hale getirildi.

Yüksekova’da 51, Çukurca’da 249, Şemdinli’de 26 militanını kaybeden PKK, buna rağmen bölgeye militan takviyesini sürdürüyor.

Karayılan da sınırda

İstihbarat birimlerinden gelen bilgilere göre, örgütün silahlı militanlarını yöneten Murat Karayılan, bölgeden Türkiye’ye sızma yapılmasına özel önem veriyor.

Kayıplara rağmen ısrarın nedeni, buradan sızacak militanların kış üslenmesinin hayati önemde bulunması.

Gelen istihbaratlar, Karayılan’ın Kandil ile Avaşin-Basyan bölgesi üzerinden sıkça sınıra geldiğini, burada 3-5 dakika kalarak hem durum tespiti yaptığını hem de ağır kayıplar veren militanlara telsizle moral verdiğini gösteriyor.

İstihbaratlar, PKK’nın bölgedeki korucular üzerinde de psikolojik etki yaratmayı hedeflediğini ortaya koyuyor.

Koruculara, PKK’lılara ateş açmamaları durumunda asla hedef olmayacakları, asıl hedefin kendileri olmadığı yönünde sürekli haber gönderiliyor.

Ancak telsizlerden verilen talimatlar bunun aksi yönünde.

Telsizlerden korucuların görüldüğü yerde öldürülmeleri talimatları yağdırılıyor.

Halen Irak’ın kuzeyinde bin 800 civarında PKK militanı olduğu belirtiliyor.

Bu militanların ağırlıklı olarak örgütün yeni kadrolarından olduğu da tespit edilmiş durumda.

Türkiye tarafından bölgeye geçişler de var.

Daha geçen hafta bölgede üç kadın terörist, Irak’a geçmek isterken yakalandı.

Askerin bir görevi de PKK’ya bölgeden yeni katılımları engellemek.

TSK kış teyakkuzunda

Yürütülen konseptin önemli ayaklarından biri de kışın karakollara çekilmemek.

PKK’nın kış aylarını fırsata çevirmesini engellemek için kritik bölgelerde üs bölgesi oluşturma çalışmaları yürütülüyor.

Bu yolla, PKK’nın kış aylarını bekleyerek sonuç almaya çalışması da engellenebilecek.

Kırsalda mücadele bu boyutlarıyla yürütülürken kentler de elbette boş bırakılmıyor.

PKK’nın sökülüp atıldığı yerlere dönme çabalarının önüne geçiliyor.

Örgütün başta büyük şehirler olmak üzere kentlerde kalkışma başlatmak, büyük saldırılar düzenlemek hedefleri sır değil.

Güvenlik kaynakları, bilinen bu hedeflerin dışında, bölgede kalkışma yaratmak için bazı aşiretlere dış güçlerce para yardımı yapıldığı, yakın zamanda bu tür gelişmelerin yaşanabileceği iddialarını ise gerçekçi bulmuyor.

PKK içinde Suriye çatlağı

PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kamplarda ağırlıklı olarak yeni kadrolara yer verdiğini belirtmiştik.

Bunun sebeplerinden biri Suriye’deki savaşa örgütün büyük önem vermesi.

Ancak tek neden bu değil.

İstihbaratlar, Karayılan’ın özellikle kendisine yakın yetişmiş kadroları Suriye’ye gönderdiği ve PKK’nın kolu PYD-YPG’de kritik görevlere getirilmesinde etkili olduğu yönünde.

Suriye’deki PKK’lıları yöneten Fehman Hüseyin’in öldürüldüğü yakın zamanda kamuoyuna yansımıştı.

PKK’dan ise aksi yönde açıklamalar gelmiş, Hüseyin’e ait olduğu öne sürülen ses kayıtları, röportajlar yansıtılmıştı.

Ancak güvenlik kaynakları, Hüseyin’in ölmüş olabileceğini, ölmese bile savaşa etkin biçimde katılamayacak durumda olabileceğini düşünüyor.

Başta Karayılan olmak üzere PKK’nın üst düzey kadrosunda da Suriye’deki militanları yönetmek üzere bir yarış olduğu belirtiliyor.

Karayılan’ın önem verdiği isimleri Suriye’ye yönlendirmesi de buna bağlanıyor.

Hem sınırda hem Kandil’de hem de Suriye’de kritik gelişmeler yaşanıyor.

TSK ise çok boyutlu mücadeleyi, aralıksız sürdürme kararlılığında.