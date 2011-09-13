-Millilerin yarınki rakipleri belli İSTANBUL (A.A) - 13.09.2011 - 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarın mindere çıkacak millilerin rakipleri belli oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki şampiyonanın yarınki bölümünde, Grekoromen stil 74 kiloda 47, bayanlar 48 kiloda 40, bayanlar 51 kiloda 23 sporcu madalya mücadelesi verecek. Grekoromen stilde 74 kiloda Türkiye'yi temsil edecek Selçuk Çebi, ilk maçında Yunan güreşçi Petros Manouilidis ile karşılaşacak. Bayanlar 48 kiloda Burcu Kebiç, Norveçli Henriette Slattum ile 51 kiloda Sümeyye Sezer de Hindistanlı Tahi Neha ile ilk maçını yapacak. Diğer yandan, daha önce saat 13.30'da başlayacağı bildirilen eleme karşılaşmalarının başlama saatinin, yarından itibaren organizasyon sonuna kadar 12.30'a alındığı duyuruldu.