Millilerin rüyası kısa sürdü

Tempo24 -

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2009 yılında Polonya'da düzenlenecek 36. Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için Eylül ayı içinde oynayacağı eleme grubu maçları öncesi ilk sınavını Amerika Birleşik Devletleri Basketbol Takımı karşısında verdi. Kadrosunda birçok NBA yıldızı barındıran rakibine ilk çeyrek hariç direnemeyen milliler maçı 114-82 kaybetti.





Türkiye Çin'in Macau bölgesinde oynanan maça Kerem Tunçeri, Ersan İlyasova, Cenk Akyol, Semih Erden ve Kerem Gönlüm 5'iyle çıkarken, 'Rüya Takım' ise Kobe Bryant, Jason Kidd, LeBron James, Carmelo Anthony ve Dwight Howard'dan oluşan 5'le yer aldı.





İlk çeyrekte başa baş bir mücadele ortaya koyan milliler, rakibin hızlı oyununa karşılık vermekte sıkıntı yaşamadı. LeBron James ve Carmelo Anthony'nin sayılarına özellikle dış atışlarda yüksek yüzdeyle hücum ederek cevap veren Türkiye, bir ara öne geçmesine rağmen Dwyane Wade'i durduramayınca devreyi 31-30 yenik kapadı.





A Milli Takım, savunmadaki direncini ikinci periyotta korumasına karşın, hücumda etkinliğini kaybetti. Basit top kayıplarının arttığı çeyrekte sadece 7 sayı üretebilen Türkiye, ABD'nin pota altı üstünlüğüne karşı koyamadı ve soyunma odasına 17 sayı farkla 54-37 geride indi.





Millilerin oyunu dengeleme çabaları üçüncü çeyrekte de sonuç vermedi. NBA yıldızları her geçen dakika farkı daha da açarken, son çeyreğe girilirken fark 28 sayıya çıktı: 87-59.





Son çeyrek formalite maçı havasında geçti. Karşılıklı basketlerle başlayan çeyrekte, millilerin amacı farkın daha da fazla açılmasını önlemekti. Çeyreğin sonlarına doğru Sinan Güler, Cemal Nalga gibi ilk tecrübelerini yaşayan isimlerin de oyuna girmesiyle fark biraz daha büyüdü ve maç ABD lehine 114-82'lik skorla sona erdi.

Ay-yıldızlı ekipte 22 sayı-3 ribauntla oynayan Cenk Akyol takımın ve sahanın en skorer ismi olurken, Kerem Gönlüm 12 sayı-6 ribaunt, Ersan İlyasova 10 sayı-5 ribaunt, Ender Arslan da 10 sayı-2 asistle mücadele etti.

'Rüya Takım'da ise 6 oyuncu çift hanelere ulaşırken, LeBron James 20 sayı-5 ribaunt-4 asist, Carmelo Anthony 17 sayı, Dwight Howard 14 sayı-8 ribaunt, Dwyane Wade de 13 sayı-3 asist üretti. Öte yandan A Milli Takım bu maçın ardından 2 Ağustos'ta da Litvanya ile özel bir maç yapacak.