Millilerin rakipleri belli oluyor



Türkiye'nin de katılacağı 2009 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın kura çekimi 8 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek.



Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2009 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nın kura çekimi, 8 Kasım Cumartesi günü yapılacak.



Gelecek yıl 7-20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada mücadele edecek takımların gruplarının belli olacağı kuralar, başkent Varşova'da çekilecek.



Türkiye ile birlikte 15 ülkenin yer alacağı kura çekimi, TSİ 14.00'de yapılacak ve bu organizasyon Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği'nin (FIBA) resmi internet sitesinden de canlı olarak yayınlanacak.



A Milli Basketbol Takımı, kura çekiminde 2. torbada yer alacak.

