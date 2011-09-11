-Millilerin rakipleri belli İSTANBUL (A.A) - 11.09.2011 - İstanbul'da yarın başlayacak 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde yapılacak 55, 66 ve 96 kilo grekoromen stil müsabakalarında mindere çıkacak millilerin rakipleri belli oldu. Grekoromen stil 55, 66 ve 96 kilolarda ter dökecek sporcular, Sinan Erdem Spor Salonu'nda tartıya çıktı. Tartının ardından kuralar çekildi. 55 kiloda Ayhan Karakuş, Hırvat Ivan Lizatovic, 66 kiloda Şeref Tüfenk Koreli Hyeon-Woo Kim, 96 kiloda Cenk İldem de Koreli Chang-Gun An ile eşleşti. 55 kiloda Ayhan Karakuş 2. turdan, 66 kiloda Şeref Tüfenk ve 96 kiloda Cenk İldem ilk turdan müsabakalara başlayacak.