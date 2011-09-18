-Millilerin rakipleri belli İSTANBUL (A.A) - 17.09.2011 - 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nın son günü olan yarın mindere çıkacak millilerin rakipleri belli oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki şampiyonanın son gününde 66 kiloda Ramazan Şahin, Kanadalı Haislan Veranes Garcia ile, 74 kiloda Batuhan Demirçin, Meksikalı Eduardo Valencia Escoto ile, 120 kiloda Fatih Çakıroğlu, Letonyalı Dmitrijs Mihailovs ile ilk maçlarını yapacaklar. Şampiyonada yarın 66 kiloda 46, 74 kiloda 45, 120 kiloda 31 sporcu mücadele edecek.