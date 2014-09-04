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Spor

Milliler'in İzlanda provası iyi geçti: 1-2

2016 Avrupa Şampiyonası'nda İzlanda ile yapacağı maçın hazırlıkları kapsamında Danimarka ile karşılaşan A Milli Takım, Ozan Tufan'ın son dakikadaki golüyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı

04 Eylül 2014 02:03

2016 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda deplasmanda İzlanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Danimarka ile oynadığı özel maçı Ozan Tufan'ın 90+2'de gelen golüyle 2-1 kazandı.

2016 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda deplasmanda İzlanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren A Milli Takımımız, Danimarka ile özel maçta karşılaştı.
 
Danimarka Futbol Federasyonu'nun bu sene 125. kuruluş yılını kutlamasından ötürü de ayrı bir önem taşıyan mücadele Danimarka 35. dakikada Agger'in penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda 55. dakikada Olcay Şahan'ın golüyle beraberliği yakalayan Milli Takım, Ozan Tufan'ın 90+2'e attığı golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

 

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