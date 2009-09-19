Millilerden üst üste 3. mağlubiyet

Çeyrek finalde dün (18.09.09) oynanan karşılaşmada Yunanistan'a mağlup olan A Milli Basketbol Takımı'mız, klasman maçında Fransa'ya da yenilmekten kurtulamadı. Milliler ikinci çeyrekte 19 sayı öne geçmesine rağmen 80-68 mağlup oldu.



Yunanistan maçında sakatlanan Ersan İlyasova'dan yoksun olarak Fransa maçına başlayan milliler, Kerem Tunçeri ve Hidayet ile dışardan, uzun oyuncular ile de içeriden etkili oldu.



Turnuvanın ilk maçından bu yana birinci çeyrekte ürettiği en yüksek skora ulaşan Türkiye 26-12'lik üstünlük kurdu.



İkinci periyodun hemen başında fark 19 sayıya kadar çıktı. Devrenin bitimine 5 dakika kala milliler alan savunmasına dönerken, Fransa, Tony Parker liderliğinde çabuk hücumlarda başarı sağladı. Bu bölümde hücum disiplininden iyice uzaklaşan Türkiye, potasında üst üste hızlı hücumlardan yenen sayıları gördü. Fark son dakika içinde 7 sayıya kadar gerilese de Türkiye soyunma odasına Ömer Aşık'ın son saniye basketiyle 43-32'lik avantajla girdi.



Milliler s kor avantajını koruyamad ı



3. çeyrek ile birlikte Fransa, millilerin yaptığı alan savunmasına daha iyi hücum etmeye başladı. İlk 5 dakika içinde organize olarak 5 tane üç sayılık isabet bulan Fransa, basit hataları da iyi değerlendirerek farkı çok çabuk eritti. Türkiye teknik ekibinin alan savunmasındaki ısrarı, Fransa’nın işine yararken, 26. dakikada 53-52 öne geçti. Ay-yıldızlılar son 1.5 dakika içinde savunmasını değiştirip rakibi durdurmaya çalıştı ancak, Fransa son çeyreğe 61-59 önde girdi.



Son periyotta tamamen oyundan düşen milliler 16-2'lik seri ile bitime 4 dakika kala 76-61 geriye düştü. İkinci yarıda yıldızlaşan Tony Parker'ın iyi oyunu ve sertleşen savunma Fransa'ya 19 sayı geriden gelip 80-68'lik skorla kazanmasını sağladı.



Fransa bu sonuçla Türkiye’de düzenlenecek 2010 Dünya Şampiyonası’na katılmayı da garantiledi.



A Milli Basketbol Takımı, yarın saat 13.00’te Rusya-Hırvatistan mağlubu ile 7.’lik maçına çıkacak.