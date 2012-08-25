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Spor

Millilerden dev galibiyet

12 Dev Adam, özellikle Serhat Çetin ve Semih Erden'in skorer oyunlarıyla sahadan galip ayrılmayı başardı

25 Ağustos 2012 01:32

 

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu’ndaki 3. maçında Portekiz'i 74-62'lik skorla mağlup ederek 3'te 2 yaptı.

Millilerimiz bu karşılaşmadan aldığı galibiyetle puanını 5'e yükseltti. 27 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Çek Cumhuriyeti ile deplasmanda oynanacak mücadele gruptaki sıralama açısından büyük önem taşıyor.

 

6'da 6 oldu

 

A Milli Takımımız, Portekiz ile oynadığı 6. karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

 

Maçın yıldızı Semih ve Gomes

 

Karşılaşmanın en skorer oyuncusuları 19'ar sayı kaydeden Semih Erden ve Gomes oldu. Onları 16 sayı atan Serhat Çetin ve 10'ar sayı atan KErem Gönlüm ile Santos takip etti.

 

Statü

Altı grupta toplam 31 takımın Slovenya'da düzenlenecek finallere katılabilmek için mücadele ettiği elemeler 11 Eylül 2012 tarihinde oynanacak maçlarla tamamlanacak.  Maçları çift devreli lig usulüne göre yapılan eleme gruplarında ilk iki sıraya alan takımlar ile üçüncüler arasından en iyi 4 ülke milli takımı "EuroBasket 2013"te mücadele etme hakkı kazanacak. 2013 Avrupa Şampiyonası'na ev sahibi Slovenya ve son Avrupa şampiyonu İspanya'nın yanı sıra, Fransa, Rusya, Makedonya, Litvanya, Yunanistan ve Büyük Britanya doğrudan katılırken, elemelerden gelecek 16 takımla beraber katılımcı ülke sayısı 24'e yükselecek.

 

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