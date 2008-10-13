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Millilerde liderlik hesapları

Geriye düştüğü maçta Bosna Hersek'i 2-1 yenerek 2010 Dünya Kupası Grup Elemeleri'ndeki ikinci galibiyetini elde eden A Milli Takımımız, gözünü Çarşamba gün&uu

13 Ekim 2008 03:00


Geriye düştüğü maçta Bosna Hersek'i 2-1 yenerek 2010 Dünya Kupası Grup Elemeleri'ndeki ikinci galibiyetini elde eden A Milli Takımımız, gözünü Çarşamba günü Tallinn'de oynayacağı Estonya maçına dikti. Milliler bu sabah yapacağı çalışmanın ardından saat 16.00'da özel uçakla Estonya'ya gidecek.

Sakatlıklar nedeniyle ideal 11'inden uzak bir kadroyla mücadele etmek zorunda kalan Terim ve öğrencileri, Estonya'yı farklı geçip Mart 2009'daki İspanya maçına lider apoletiyle çıkmayı planlıyor. Ancak Milli Takımımız'ın grupta liderliğe yükselmesi sadece kendi elinde değil. Eğer Belçika-İspanya maçı berabere biterse, İspanyollar puanını 10'a, Belçika 8'e yükseltecek. İspanya'nın averajı 8'de, Belçika'nınki de 3'te kalacak. Bu durumda lider olmamız için Estonya'yı 5 farklı yenmemiz gerekecek.

İspanya kazanırsa liderlik zor

İspanya'nın kazanması durumunda liderlik hayali suya düşecek ay-yıldızlılar sahadan Belçika'nın üstün ayrılması halinde ise, liderlik için Vendereycken'in takımından daha farklı galip gelmek zorunda kalacak.

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