-MİLLİLERDE HEDEF İLK MAÇTA 3 PUAN İSTANBUL (A.A) - 02.09.2010 - (A) Milli Futbol Takımı, yarın Astana'da Kazakistan ile yapacağı 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri (A) Grubu ilk maçıyla birlikte, 474. karşılaşmasına çıkacak. Milli takımda hedef yarınki ilk maçta 3 uan ile sahadan ayrılmak. Türk Milli Takımı, 87 yıllık tarihinde, 247'si resmi, 226'sı özel olmak üzere geride kalan toplam 473 maçta, 169 galibiyet, 112 beraberlik alırken, 192 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda toplam 613 gol atarken, kalesinde ise 715 gol gördü. -3. KEZ KARŞILAŞACAKLAR- Yarın yapılacak Kazakistan-Türkiye maçı, her iki ülke milli takımlarını 3. kez karşı karşıya getirecek. İki ülke milli takımları arasında geride kalan 2 maçı da Türkiye kazandı. Türk Milli Takımı'nın toplam 10 golüne karşın Kazaklar henüz gol atma başarısı gösteremedi. Türkiye ile Kazakistan (A) milli futbol takımları tarihte ilk temaslarını 2006 Dünya Kupası elemelerinde gerçekleştirdi. 9 Ekim 2004 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan maçı Türkiye, Gökdeniz Karadeniz, Nihat Kahveci ve Fatih Tekke'nin (2) golleriyle 4-0 kazandı. 8 Haziran 2005 tarihinde Almatı'da yapılan rövanş maçını ise Türkiye bu kez 6-0 kazanırken, gollerini Fatih Tekke (2), Tuncay Şanlı (2), İbrahim Toraman ve Halil Altıntop attı. -HİDDİNK'İN İLK RESMİ MAÇI- Guus Hiddink, ay-yıldızlı ekibin başında ilk resmi sınavını verecek. Hollandalı teknik adam, Türk Milli Takımı'nın başında ilk maçına 11 Ağustos'ta Romanya ile İstanbul'da yapılan özel karşılaşmada çıkmış ve milliler sahadan 2-0 galip ayrılmıştı. Türk Milli Takımı'nı çalıştıran 43. teknik adam olan Hiddink, aynı zamanda ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıkan ilk Hollandalı ve 18. yabancı teknik direktör olarak tarihte yerini aldı. -83 AYRI ÜLKE İLE MAÇ- (A) Milli Futbol Takımı, 87 yıllık tarihinde şimdiye dek 83 ayrı ülkenin (A) milli takımlarıyla resmi ve özel maç yaptı. Ay-yıldızlı ekip geride kalan 473 milli maçında 83 ayrı ülkenin takımlarına karşı sahaya çıktı. Türkiye ayrıca, Fransa, İtalya ve Macaristan'ın (B), eski SSCB'nin de ümit takımıyla birer kez karşılaştı. -5 KEZ FİNALLERDE YER ALDI- (A) Milli Futbol Takımı, 87 yıllık tarihinde 2 kez Dünya Kupası, 3 kez de Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele etti. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olan Türkiye, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda ise yarı final oynayarak, tarihindeki en büyük başarılara imza attı.