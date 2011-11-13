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Spor

Milliler Zagreb'e gitti İSTANBUL (A.A)

13 Kasım 2011 18:26

-Milliler Zagreb'e gitti İSTANBUL (A.A) - 13.11.2011 - A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile 15 Kasım Salı günü oynayacağı 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off turu rövanş maçı için Zagreb'e gitti. Atatürk Havalimanı'ndan Zagreb'e hareket eden ay-yıldızlı kafile, burada The Regent Esplanade Hotel'de konaklayacak. A Milli Takım, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın akşam, maçın oynanacağı Maksimir Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. İdman öncesinde, teknik direktör Guus Hiddink ve bir futbolcu statta basın toplantısı düzenleyecek. Maksimir Stadı'nda oynanacak Hırvatistan-Türkiye müsabakası TSİ 21.05'te başlayacak. Türk Milli Takımı, gelecek yaz Polonya ve Ukrayna'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2012 Avrupa Şampiyonası Finalleri öncesi elemelerde son aşama olan play-off turundaki ilk maçta rakibine İstanbul'da 3-0 yenilmişti.

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