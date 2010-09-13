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Spor

MİLLİLER SUADA'DA YORGUNLUK ATTI İSTANBUL (A.A) 

13 Eylül 2010 13:09

-MİLLİLER SUADA'DA YORGUNLUK ATTI İSTANBUL (A.A) - 13.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda final mücadelesinde ABD'ye 81-64 yenilmesine rağmen gümüş madalya alarak Türk basketbol tarihinin en büyük başarısına imza atan (A) Milli Takım oyuncuları ve teknik heyeti, turnuvanın yorgunluğunu Suada'da eğlenerek çıkardı. Yarı finale kadar başarılı sonuçlar alan ancak ABD karşısında tutunamayan milli takımın teknik heyeti ve oyuncuları, final maçının hemen ardından Suada'da organize edilen eğlencede bir araya geldi. Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, şampiyonada görev alan FIBA yetkilileri, gazeteciler, gönüllüler ve organizasyon boyunca danslarıyla şampiyonaya renk katan dansçı kızların da katıldığı eğlenceye bazı oyuncular eşleriyle katıldı. Gecede şampiyonluk şarkıları ve 12 Dev Adam şarkıları söylendi, milli oyuncular doyasıya eğlendi. Bu arada, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya alan (A) Milli Takımı'nın bugün TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edeceği açıklandı. Sabahın erken saatlerine kadar eğlenen teknik heyet ve oyuncuların öğle saatlerinde ziyaretler için Ankara'ya hareket edeceği bildirildi.

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