Milliler Rusya'da sahne alıyor; işte Türkiye'nin 11'i

A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında deplasmanda Rusya ile karşılaşacak.

Moskova'daki CSKA Arena'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Milli takımda, Tunus mücadelesinde kırmızı kart gören Cenk Tosun, Rusya karşısında forma giyemeyecek.

2018 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya, A Grubu'nda Uruguay, Suudi Arabistan ve Mısır ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip, ilk hazırlık maçında İran'ı 2-1 mağlup ederken, ikinci hazırlık maçında Tunus ile 2-2 berabere kalmıştı.

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile Rusya 2. Grup'ta 7 Eylül ve 14 Ekim 2018'de iki kez daha karşı karşıya gelecek.



RUSYA - TÜRKİYE



STAT:CSKA Arena

SAAT: 19:00



RUSYA: Akinfeev, M.Fernandes, Ignashevich, Kudryashov, Granat, Kuzyaev, Golovin, Zhirkov, Samedov, Zobnin, Dzyuba

TEKNİK DİREKTÖR: Stanislav Cherchesov

TÜRKİYE: Serkan, Şener, Kaan, Çağlar, Hasan Ali, Okay, Mahmut, İrfan Can, Yusuf, Cengiz, Kenan

TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu