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Spor

Milliler Kazakistan'ı tek golle geçti

Milli takımın tek golü, 83. dakikada Arda Turan'dan geldi

13 Haziran 2015 01:31

EURO 2016 Elemeleri'nde Kazakistan'a konuk olan Türkiye A Milli Futbol Takımı, ev sahibi ekibi 1-0 mağlup etti. Ay Yıldızlıların baskılı oynadıkları maçtaki tek gol, 83. dakikada Kaptan Arda Turan'dan geldi.

Ntvspor'un haberine göre, EURO 2016 yolunda az olan umudunu yaşatmaya çalışan Milli Takım, Kazakistan deplasmanında baskılı oynamasına ve pek çok fırsat yakalamasına rağmen bir türlü golü bulamadı. 83. dakikada Arda Turan'ın golüyle öne geçen kırmızı beyazlılar, Almatı'daki 1-0'lık galibiyetle 6. maçında 8. puanını aldı ve EURO 2016 finalleri için az olan umutlarını korudu.

EURO 2016 Elemeleri'nin ilk 5 maçında sadece 5 puan toplayarak büyük hayalkırıklığı yaratan Millilerimiz, 6. sınavına Kazakistan deplasmanında çıktı.

Almatı'daki Ortalyk Stadı'nda oynanan mücadeleye Milli Takımımız Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Semih, Serdar, Hakan Balta, Mehmet Topal, Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan, Selçuk İnan, Arda, Burak 11'i ile başladı.

Ev sahibi Kazakistan ise maça Pokatilov, Gurman, Abdulin, Maliy, Logvinenko, Shomko, Konysbayev, Smakov, Schmidtgal, Islamkhan, Khizhnichenko 11'iyle çıktı.

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