Milliler Katar'ı geriden gelerek mağlup etti: 2 - 1

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Katar'ı 2-1 mağlup etti. Doha'da oynanan karşılaşmanın 26. dakikasında Ali Asadalla'nın golüyle geriye düşen milli takım, Arda Turan (Dk.70) ve Cenk Tosun'un (Dk.73) golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Maçın önemli dakikaları

1. dakikada Ali Asadalla sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya aldı. Aşırtma vuruşunda Emre Taşdemir'in kafayla karşıladığı top üst direkten döndü.

26. dakikada ani gelişen Katar atağında Hatem'in arapasında defansımızın ofsayt diye duraklamasını iyi değerlendiren Ali Asadalla, sağ kanattan götürdüğü topu kaleci Volkan'ın üzerinden ağlarımıza gönderdi: 1-0.

70. dakikada Gökhan Gönül'ün ceza alanının sağ çaprazından yaptığı ortada Yunus Mallı'dan seken topu önünde bulan Olcay, zor pozisyonda olmasına rağmen Arda'yı gördü. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

73. dakikada Olcay Şahan, kaleci Lecomte-Addani'den seken topu dışarı çıkmak üzere iken içeri çevirip Arda Turan'a verdi. Arda'nın ortasına iyi yükselen Cenk, kafayla skoru 2-1'e getirdi.

Stat: Abdullah bin Khalifa

Hakemler: Istvan Vad, Gabor Eros, Peter Berettyan (Macaristan)

Katar: Amine Claude Lecomte, Mohammed Musa Ali (Dk. 78 Khalid Muftah), Almahdi Ali, Boualem Khoukhi, İbrahim Majid, Abdulkarim Hassan (Dk. 83 İsmail Mohammed), Abdulaziz Hatem (Dk. 57 Abdulrahman Mohd Hussain), Ali Asadalla (Dk. 78 Mohammed Abdulla Tresor), Luiz Mairton, Hassan Al Haidous, Mohammed Muntari (Dk. 71 Yousef Ahmed)

Türkiye: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı (Dk. 64 Gökhan Gönül), Serdar Aziz (Dk. 43 Olcay Şahan), Atınç Nukan, Emre Taşdemir (Dk. 74 İsmail Köybaşı), Mehmet Topal, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 59 Yasin Öztekin), Oğuzhan Özyakup (Dk. 46 Yunus Mallı), Arda Turan, Cenk Tosun (Dk. 84 Alper Potuk)

Goller: Dk. 26 Ali Asadalla (Katar), Dk. 70 Arda Turan, Dk. 73 Cenk Tosun (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 49 Almahdi Ali, Dk. 65 Amine Claude Lecomte (Katar)