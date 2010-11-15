-MİLLİLER HOLLANDA'DA AMSTERDAM (A.A) - 15.11.2010 - (A) Milli Futbol Takımı, çarşamba günü Hollanda ile yapacağı özel maç için Amsterdam'a geldi. Türk Hava Yolları'na ait uçakla Schiphol Havaalanı'na inen Milli Takım kafilesi, uçağa yanaşan otobüsle alandan ayrılırken, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, normal yolcu çıkışını kullandı. Türk futbolseverlerin büyük sevgi gösterisinde bulunduğu başkan Özgener'i, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Uğur Doğan karşıladı. Milli Takım kafilesi havaalanından, konaklayacağı Wyndham Apollo Hotel'e geçti. Hollanda'daki ilk antrenmanını bu akşam TSİ 20.00'de Amsterdam Olimpiyat Stadı'nda yapacak millilerin maçtan önceki son çalışması ise yarın TSİ 19.30'da Arena Stadı'nda olacak. Çarşamba günü oynanacak maçı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Viktor Kassai yönetecek.