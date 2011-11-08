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Spor

Milliler Hırvatistan maçına hazırlanıyor İSTANBUL (A.A)

08 Kasım 2011 21:28

-Milliler Hırvatistan maçına hazırlanıyor İSTANBUL (A.A) - 08.11.2011 - (A) Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası play-off turu ilk maçında, 11 Kasım Cuma günü Hırvatistan ile İstanbul'da oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Fiyapı İnönü Stadı'nda, teknik direktör Guus Hiddink yönetiminde, ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana, Kazım dışında aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.  Tedavisine devam edilen Kazım, kamp otelinin fitness salonunda, fizyoterapist eşliğinde özel bir çalışma yaptı.  Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan milli futbolcular, minyatür kalelerin kullanıldığı dar alanda pas çalışması yaptı. İdman, daha sonra kanatlardan yapılan orta çalışması ve soğuma egzersizleriyle tamamlandı. Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Tanman da antrenmanı takip etti. (A) Milli Takım, Hırvatistan maçı hazırlıklarını, yarın Türk Telekom Arena'da, saat 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek. -Hiddink 65 yaşında- (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, 65 yaşına girdi. Milli futbolcular, kamp yaptıkları Swissotel'de tecrübeli teknik direktörün doğum gününü kutladı. Kutlama için pasta hazırlatan milli futbolcular, Hollandalı teknik adama bir de kalem hediye etti. Hediyesini takım kaptanlarından alan Hiddink, ''2012 Avrupa Şampiyonası finallerine gidersek, hikayemizi bu kalemle yazacağım'' dedi.

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