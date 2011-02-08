T24 LogoT24 Logo
Spor

MİLLİLER GÜNEY KORE MAÇINA HAZIR   TRABZON (A.A)

08 Şubat 2011 22:55

-MİLLİLER GÜNEY KORE MAÇINA HAZIR   TRABZON (A.A) - 08.02.2011 - (A) Milli Futbol Takımı, yarın Trabzon'da Güney Kore ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı. Maçın oynanacağı Hüseyin Avni Aker Stadı'nda teknik direktör Guus Hiddink yönetiminde yapılan ve basın mensuplarının 15 dakika görüntü almasına izin verilen antrenmana, kadrodaki tüm futbolcular katıldı. Trabzonspor'un kalecisi Onur Recep Kıvrak'ın sakatlığı nedeniyle kadroya alınan takım arkadaşı Tolga Zengin de kampa Trabzon'da dahil oldu. (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink ile Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, antrenman öncesi bir araya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ve tüm yöneticilere 'Hoş geldin' diyerek tek tek ellerini sıkan Güneş, Guus Hiddink'e çiçek verdi. Hiddink ile Güneş, daha sonra sahanın içine birlikte girerek bir süre tercüman eşliğinde sohbet ettiler. -MUHTEMEL 11- (A) Milli Futbol Takımı'nın yarınki karşılaşmada, Volkan, Gökhan Gönül, Servet, Serdar Kesimal, İsmail Köybaşı, Selçuk, Emre Belözoğlu, Burak, Hamit, Kazım ve Umut 11'iyle mücadele etmesi bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24