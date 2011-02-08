-MİLLİLER GÜNEY KORE MAÇINA HAZIR TRABZON (A.A) - 08.02.2011 - (A) Milli Futbol Takımı, yarın Trabzon'da Güney Kore ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı. Maçın oynanacağı Hüseyin Avni Aker Stadı'nda teknik direktör Guus Hiddink yönetiminde yapılan ve basın mensuplarının 15 dakika görüntü almasına izin verilen antrenmana, kadrodaki tüm futbolcular katıldı. Trabzonspor'un kalecisi Onur Recep Kıvrak'ın sakatlığı nedeniyle kadroya alınan takım arkadaşı Tolga Zengin de kampa Trabzon'da dahil oldu. (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink ile Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, antrenman öncesi bir araya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ve tüm yöneticilere 'Hoş geldin' diyerek tek tek ellerini sıkan Güneş, Guus Hiddink'e çiçek verdi. Hiddink ile Güneş, daha sonra sahanın içine birlikte girerek bir süre tercüman eşliğinde sohbet ettiler. -MUHTEMEL 11- (A) Milli Futbol Takımı'nın yarınki karşılaşmada, Volkan, Gökhan Gönül, Servet, Serdar Kesimal, İsmail Köybaşı, Selçuk, Emre Belözoğlu, Burak, Hamit, Kazım ve Umut 11'iyle mücadele etmesi bekleniyor.