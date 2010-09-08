-MİLLİLER GRUPTAKİ 2. MAÇINI DA KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 07.09.2010 - (A) Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri (A) Grubu'nda Belçika'yı 3-2 yenerek, 2. maçından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, deplasmanda Kazakistan'ı 3-0 yenerek başladığı EURO 2012 elemelerinde İstanbul'da karşılaştığı Belçika'yı Hamit Altıntop, Semih Şentürk ve Arda Turan'ın golleriyle mağlup ederek, 2 maçta 6 puana ulaştı ve yoluna firesiz devam etti. (A) Milliler ayrıca, 2010 yılı içinde Türkiye'ye sınırları içindeki son resmi maçını galibiyetle kapattı. Türk Milli Takımı, elemelerde bundan sonraki ilk 2 maçını 8 Ekim'de Almanya, 12 Ekim'de de Azerbaycan ile deplasmanda oynayacak. Gruptaki ilk maçında kendi evinde Almanya'ya 1-0 yenilen Belçika ise bu akşamki mağlubiyetle henüz puanla tanışamadı. -HİDDİNK İLE 3'TE 3- (A) Milli Futbol Takımı, yeni teknik direktörü Guus Hiddink yönetiminde oynadığı 3. maçını da kazandı. Hollandalı teknik adam yönetimindeki ilk sınavında özel maçta Romanya'yı 2-0 yenen ay-yıldızlı ekip, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 3-0'lık Kazakistan galibiyetinin ardından, bu akşam da Belçika'yı 3-2 mağlup ederek, 3'te 3 yaptı. -BELÇİKA'YI İÇ SAHADA İLK KEZ YENDİ- (A) Milli Futbol Takımı, tarihte 10. kez karşılaştığı Belçika karşısında, iç sahadaki ilk galibiyetini aldı. -DÜNYA KUPASI ELEMELERİNİN RÖVANŞI ALINDI- (A) Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde bu akşam yendiği Belçika'dan, aynı zamanda 2010 Dünya Kupası elemelerinin rövanşını almış oldu. -KADIKÖY'DE 6. GALİBİYET- (A) Milli Futbol Takımı, Belçika maçıyla 9. kez saha çıktığı Kadıköy'de 6. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda daha önce yaptığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alıp, 1 kez de yenilen milliler, 6. galibiyetini Belçika karşısında elde etti. Ay-yıldızlı ekip ayrıca, 2010 Dünya Kupası elemelerinde 10 Eylül 2008 tarihinde Kadıköy'de 1-1 berabere kaldığı Belçika'yı, 2 yıl sonra aynı statta 3-2 yenme başarısını gösterdi.