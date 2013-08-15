Milliler Gana karşısında kayıp

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Gana'yla karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda boş tribünler karşısında oynanan maçta 2-0 öne geçen Milliler, Gana'yla 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmaya Volkan, Hamit, Semih, Ömer, Hasan Ali, Alper, Selçuk İ., Nuri, Arda, Umut, Burak 11'i ile başlayan Milli Takımımız, 7. dakikada Burak Yılmaz ve 28. dakikada Umut Bulut'un golleri ile öne geçerken, 2. yarıda kendine gelen Gana 61. ve 75. dakikada Asamoah Gyan'ın golleri ile beraberliği yakaladı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Maçtan detaylar

İlk yarı

1. dakikada yapılan santra sonrasında Mensah'ın hatalı pasında araya giren Burak Yılmaz'ın ceza alanı dışından yaptığı plase vuruşta Kwarasey'nin müdahale ettiği top kornere gitti.

7. dakikada Türkiye, Burak Yılmaz'ın golüyle öne geçti. Selçuk'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Semih Kaya, altı pas içinde topu indirdi. Burak, penaltı noktası üzerinde kalabalık savunmaya rağmen yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

13. dakikada Gana adına sağ taraftan Mubarak'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Sumaila'nın kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla auta gitti.

14. dakikada Mubarak'ın yaklaşık 20 metreden yaptığı sert vuruşta Volkan, iki hamlede topu kontrol etti.

21. dakikada sol kanattan Mubarak'ın kullandığı serbest vuruşta ön direkte iyi yükselen Adiyiah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

24. dakikada Gana'nın kullandığı kornerin ardından Alper Potuk, geliştirdiği hızlı hücumda topu Burak'a aktardı. Golcü oyuncu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı uzak direğin dibinden auta gönderdi.

28. dakikada ay-yıldızlılar, farkı 2'ye çıkardı. Hamit'in sağ kanattan yaptığı ortada Umut Bulut, ön direkte kafa vuruşunu yaptı. Savunmada Inkoom'a da çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0

44. dakikada Umut, sol kanattan taşıdığı topu ceza alanına ortaladı. Arkasına düşen topu uzak köşede kontrol eden Burak, geriden gelen Arda'yı gördü. Arda'nın tek vuruşunda top kaleciden döndü. Gana savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topa ceza alanı çizgisi üzeriden vuran Selçuk'un şutunda meşin yuvarak az farkla auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, 2-0 ay-yıldızlıların üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

47. dakikada Adiyiah'ın cezaalanı dışından sert şutunu kaleci Volkan, güçlükle kornere çeldi.

61. dakikada Gana farkı bire indirdi. Bu dakiada Asamoah Gyan, sol kanattan cezasahasına girdikten sonra sert şutu Volkan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2 - 1.

65. dakikada Wakaso'nun sop çaprazdan sert şutu kaleci Volkan'ın ellerinde kaldı.

70. dakikada Arda'nın yaptığı ortada Hamit'in kafa vuruşu kalecinin ellerinde kaldı.

76. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Bu dakikada cezaalanı içine yapılan ortayı iyi takip eden eden Asamoah Gyan, kafa vuruşuyla kaleci Volkan'ı mağlup etti: 2 - 2.

83. dakikada Selçuk İnan'ın cezaalanı içine kullandığı serbest atışta Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Ancak maçın hakemi yardımcısının ofsayt bayrağına uyarak golü iptal etti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 2 - 2 sona erdi.