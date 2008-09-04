Milliler eylülde 'dengeli'

Milliler yarın gidiyor Milliler yarın gidiyor

Toplam 25 ayrı takımla mücadele eden milliler, 17 yenilgi, 17 galibiyet ve 10 beraberlik elde etti. Ay-yıldızlılar, bu maçlarda 64 gol atarken, 69 golü de kalesinde gördü.Türkiye, Avrupa'dan 22, Asya'dan 2, Amerika Kıtası'nda da 1 rakiple mücadele etti. A Milliler, bu ay içinde Polonya ile 6, Macaristan ile 5 kez karşılaştı.A Milliler en farklı galibiyetini, 10 Eylül 1997 tarihinde deplasmanda yapılan San Marino önündeki resmi maçta 5-0'lık sonuçla elde etti.Ay-yıldızlılar, en farklı yenilgisini ise 12 Eylül 1926 tarihindeki özel karşılaşmada, Polonya karşısında 6-1'lik skorla aldı. Milliler ayrıca, 22 Eylül 1982'de oynanan özel maçta Macaristan önünde sahadan 5-0'lık sonuçla mağlup ayrıldı.Türkiye, 10 maçında hiç golle buluşamazken, 12 karşılaşmada ise rakiplerine gol şansı vermedi. Milliler, 3 mücadeleyi ise 0-0 eşitlikle tamamladı.Türkiye, 6 ve 10 Eylül'de yaptığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmezken, oynadığı 3'ü resmi, 2'si özel toplam 5 maçta da sahadan galip ayrılan taraf oldu.Milliler, 6 Eylül 1984'de o günkü adıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) Ümit Milli Takımı ile yaptığı özel mücadeleyi 2-1, 1995 yılındaki özel karşılaşmada Macaristan'ı 2-0, 2003 yılında Liechenstein ile oynanan resmi müsabakayı deplasmanda 3-0 ve 2006'daki resmi ve seyircisiz maçta ise Malta'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.Milliler, 10 Eylül 1997 yılında resmi maçta San Marino ile deplasmanda karşılaştı. Türkiye, karşılaşmadan 5-0 gibi farklı bir skorla ayrılırken, bu ay içindeki en farklı sonucuna da imza atmış oldu.