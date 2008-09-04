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Milliler eylülde 'dengeli'

2010 Dünya Kupası Eleme Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Ermenistan, daha sonra da kendi sahasında Belçika karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu karşılaşmalar öncesinde

04 Eylül 2008 03:00

2010 Dünya Kupası Eleme Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Ermenistan, daha sonra da kendi sahasında Belçika karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu karşılaşmalar öncesinde eylül ayı içerisinde 25'i resmi, 19'u özel olmak üzere toplam 44 kez rakipleriyle karşı karşıya geldi.

Toplam 25 ayrı takımla mücadele eden milliler, 17 yenilgi, 17 galibiyet ve 10 beraberlik elde etti. Ay-yıldızlılar, bu maçlarda 64 gol atarken, 69 golü de kalesinde gördü.

Türkiye, Avrupa'dan 22, Asya'dan 2, Amerika Kıtası'nda da 1 rakiple mücadele etti. A Milliler, bu ay içinde Polonya ile 6, Macaristan ile 5 kez karşılaştı. 

arrow Milliler yarın gidiyor

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A Milliler en farklı galibiyetini, 10 Eylül 1997 tarihinde deplasmanda yapılan San Marino önündeki resmi maçta 5-0'lık sonuçla elde etti.

Ay-yıldızlılar, en farklı yenilgisini ise 12 Eylül 1926 tarihindeki özel karşılaşmada, Polonya karşısında 6-1'lik skorla aldı. Milliler ayrıca, 22 Eylül 1982'de oynanan özel maçta Macaristan önünde sahadan 5-0'lık sonuçla mağlup ayrıldı.

Türkiye, 10 maçında hiç golle buluşamazken, 12 karşılaşmada ise rakiplerine gol şansı vermedi. Milliler, 3 mücadeleyi ise 0-0 eşitlikle tamamladı.

6 VE 10 EYLÜL'DE YENİLGİ YOK
Türkiye, 6 ve 10 Eylül'de yaptığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmezken, oynadığı 3'ü resmi, 2'si özel toplam 5 maçta da sahadan galip ayrılan taraf oldu.

Milliler, 6 Eylül 1984'de o günkü adıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) Ümit Milli Takımı ile yaptığı özel mücadeleyi 2-1, 1995 yılındaki özel karşılaşmada Macaristan'ı 2-0, 2003 yılında Liechenstein ile oynanan resmi müsabakayı deplasmanda 3-0 ve 2006'daki resmi ve seyircisiz maçta ise Malta'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Milliler, 10 Eylül 1997 yılında resmi maçta San Marino ile deplasmanda karşılaştı. Türkiye, karşılaşmadan 5-0 gibi farklı bir skorla ayrılırken, bu ay içindeki en farklı sonucuna da imza atmış oldu.

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