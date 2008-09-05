Milliler derede boğuluyor

Ay-Yıldızlı futbolcular, hazırlıklarının İstanbul etabını dün BJK İnönü Stadı’nda akşam gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.Euro 2008'de üçüncü olarak tarihî bir başarı elde eden A Milli Takımımız, 2010 Dünya Kupası yolunda ilk maçını yarın deplasmanda Ermenistan'la oynayacak. Kritik randevu öncesi, Teknik Direktör Fatih Terim'i en çok kolay görünen maçlar korkutuyor. Terim, futbolcularını ekstra motive ediyor.Afrika'da düzenlenecek 2010 Dünya Kupası eleme grubundaki ilk maçında yarın deplasmanda Ermenistan, daha sonra da kendi sahasında Belçika ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'mızda kolay maç sendromu yaşanıyor. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan grup eleme maçlarında kolay gibi görünen karşılaşmalarda umulmadık puanlar kaybeden millilerimiz, yarınki maç öncesi de aynı sıkıntıları yaşama endişesi duyuyor.Euro 2008 elemelerinde deplasmanda Yunanistan, Norveç ve Macaristan gibi grubun iddialı takımlarını mağlup etme başarısı gösteren Ay-Yıldızlı ekibimiz, Malta (2-2, 2-0) ve Moldova (1-1, 5-0) gibi Avrupa futbol arenasında esamesi okunmayan takımlara 4 puan kaptırdı. Milliler ayrıca çok kolay gibi görünen Bosna-Hersek'e de deplasmanda 3-2 yenilerek adeta hayal kırıklığına yol açmıştı.Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, bir önceki turnuvaya saha kapama cezaları nedeniyle yurtdışında ve seyircisiz oynayarak başlamalarına rağmen 4 maçta 12 puan elde ettiklerini kaydederken, kolay takımlar karşısındaki konsantrasyon eksikliğini gidermek için de futbolcularına yoğun bir terapi programı uyguladıklarını söyledi.Başarılı teknik adam, "Her zaman olduğu gibi grubun favori takımları olacaktır; ama bu demek değil ki diğer takımları küçümseyeceğiz. Zamanla grupta kopmalar olacaktır. Ama bizim üzerimize düşen, ciddiyetimizi son maça kadar korumak." dedi. Bu arada kapalı kutu konumundaki Ermenistan hakkında yardımcı antrenör Müfit Erkasap aracılığı ile gerekli bilgileri edinen Fatih Terim, rakibin maç kasetlerini de hem teknik heyet hem de futbolcuları ile izleyerek analizler yapıyor. Çok koşan ve agresif futbol yapısı ile dikkat çeken Ermenistan maçında sahaya sürülecek takım tertibi de bu anlayışa göre belirlenecek. Teknik kapasitesi yüksek futbolculardan kurulu ekibimizi deplasmanda bekleyen bir diğer handikabın ise saha zemininin kötü olması gösteriliyor.Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, dün 55. yaşını dolduran Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in doğum gününü yayınladığı, "Nice yaşlar diliyoruz." mesajıyla kutladı.Emre'nin ilk 11'de oynaması bekleniyorSakatlığı nedeniyle Milli takım antrenmanlarında doktor kontrolünde çalışan Emre Belözoğlu'nun Ermenistan maçında büyük ihtimalle oynayacağı öğrenildi. Yapılan tedkikler neticesinde kasığındaki ağrısı büyük ölçüde geçen başarılı futbolcunun görev verilmesi halinde yarınki maçta ilk 11'de oynayabilecek duruma geldiği kaydedildi. Bu arada bir diğer sakat futbolcu Mehmet Aurelio konusunda da ciddi bir iyileşme belirtisine rastlandığı bildirildi.