Milliler bu kez güldü

Tempo24-



Pekin Olimpiyat Oyunları’na hazırlanan ABD Milli Basketbol Takımı, oyunlar öncesi en ciddi sınavında, Avrupa şampiyonu Rusya’yı 89-68’lik skorla geçti. Bundan önceki üç maçında 118 sayı ortalaması tutturan Rüya Takım, Rusya karşısında hücumda zorlandı ancak aynı zorluğu rakibine de yaşattı ve 21 sayı farkla galip gelmesini bildi.



Rüya Takım 46-31 önde bitirdiği ilk yarıda rakibi karşısında zorlanırken (İkinci çeyrekte sadece 17 sayı üretebildiler) üçüncü çeyrekte Kobe Bryant’ın kritik sayılarıyla fark açıldı. Bryant 19 sayıyla Amerikan ekibinin en skorer ismi olurken, Carmelo Anthony 17 sayı üretti. Hazırlık maçlarındaki en iyi performansını ortaya koyan Kobe Bryant sayılarının 12’sini ikinci yarıda attı. Dwyane Wade de yedek sırasından gelip 16 sayılık katkı yaptı.



Avrupa şampiyonu Rusya’daysa Utah Jazz’da forma giyen Andrei Kirilenko 18, CSKA Moskova’da oynayan Amerikan asıllı J.R. Holden 17 sayı üretti. ABD, olimpiyat oyunları öncesi son hazırlık maçını Avustralya’yla yapacak.



Mavericks’e iki kötü haber NBA takımlarından Dallas Mavericks’e iki kötü haber geldi... Takımın genç yıldızı Josh Howard, memleketi Salem’de otobanda hız yarışı yaptığı için tutuklandı. 23 Eylül’de mahkemeye çıkacağına dair belge imzalayan genç oyuncu daha sonra serbest bırakıldı. Bu arada bir mahkeme, Mavericks’in sahibi Mark Cuban’ın şu anda Golden State Warriors’ı çalıştıran eski antrenörleri Don Nelson’a borcu olan 6.3 milyon doları ödemesine karar verdi.