Milliler Belarus sınavından da galip çıktı

Adana'da Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup eden A Milli Takım, ikinci hazırlık mücadelesinde Belarus ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlılar, Belarus'u, Bulut ve Umut'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Tarihte ilk kez A Milli Takım'ı ağırlayan Tevfik Sırrı Gür Stadı'nda oynanan maçı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetiti.

Türkiye ilk golü Umut Bulut'la 4. dakikada buldu. Sol kanattan gelişen atağımızda Arda'nın pasında topla buluşan Caner'in yerden ortasında Umut, topa gelişine sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.

Belarus ise gecikmeden bu gole karşılık verdi. Vitali Radzionau 10. dakikada skoru 1-1 yaptı.

Burak Yılmaz, 89. dakikadaki golüyle A Millileri 2-1 öne geçirdi.

Maçın özeti

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Belarus'u 2-1 yendi. 4. dakikada soldan gelişen atakta Arda Turan'ın verdiği pasla ceza sahasına giren Caner Erkin'in yerden gönderdiği pasta topla buluşan Umut Bulut, düzgün bir vuruşla ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi. 10. dakikada sağdan seri çalımlarla ceza sahasına giren Hleb'in verdiği pasta Radzionau topu ağlarla buluşturarak maçta eşitliği sağladı: 1-1 14. dakikada Bilal Kısa’nın ara pasıyla ceza sahasına giren Umut Bulut’un şutunu kaleci Hutar çeldi. 15. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Oğuzhan Özyakup’un vurduğu sert şutta top yan direkten döndü. 28. dakikada sağ kanattan gelişen Belarus atağında, Kalachev’in yerden yaptığı ortada, Radzionau'nun topun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı. 44. dakikada orta sahada topu önüne mükemmel bir şekilde alan Arda Turan, ceza yayının hemen önünden meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden aşırttı ancak top üst direkten döndü. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi. 51. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topu önünde bulan Arda Turan’ın sert şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi. 53. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bilal Kısa’nın attığı şutta, kaleci Hutar'ın çeldiği meşin yuvarlağı defans oyuncuları uzaklaştırdı. 65. dakikada sağdan ceza alanına giren Balanovic’in vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 66. dakikada gelişen konuk ekip atağında, sağ kanattan yapılan ortada iyi yükselen Dragun’un kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı. 73. dakikada rakibini şık bir şekilde geçen Gökhan Gönül, topu sağ taraftan ceza alanına gönderdi. Mevlüt Erdinç, gelen topa iyi bir vuruş yaptı, ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı. 88. dakikada Arda Turan’ın sağ kanattan yaptığı ortaya çok iyi yükselen Burak Yılmaz’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Dönen topu takip eden Burak Yılmaz meşin yuvarlağı ağlara gönderek, Türkiye’yi 2-1 öne geçirdi. 90. dakikada ceza yayı yakınlarında kazanılan serbest vuruşu kullanan Kislyak’ın şutunda top yandan az farkla dışarı gitti. Karşılaşma, Türkiye'nin 2-1 galibiyetiyle sona erdi.

2014 Dünya Kupası'na katılamayışının ardından teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yeniden yapılanma sürecine giren Türkiye, 15 Kasım'da Adana'da Kuzey İrlanda ile yaptığı özel maçı Mevlüt Erdinç'in golüyle 1-0 kazanmıştı.